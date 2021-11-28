«Украина, конечно, не Европа со своими жесткими локдаунами. Но и не Беларусь» 28.11.2021, 22:10

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Как Киев отличается от Минска во время эпидемии COVID-19.

С 1 ноября в Киеве ввели новые ограничения – проезд в общественном транспорте при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Также их наличие необходимо для посещения заведений общественного питания, гостиниц, спортзалов и фитнес-центров, торгово-развлекательных центров.

— Первые несколько дней после введения этих мер количество желающих вакцинироваться выросло, — рассказывает «Салідарнасці» белорусский врач Рустам Айзатулин, переехавший в Киев. — В центре, где я работаю, в день уходило по триста доз «Пфайзера». В автобусах и метро проверяли QR-коды со сканерами, и в торговые центры и кафе никого без них не пускали.

Многие в связи с этим пересели на машины. Я ездил в пустых вагонах метро — хоть танцуй там.

Прошло буквально пару дней, и Нацгвардия, которая проверяла сертификаты, исчезла из метро. В маршрутках водители перестали проверять наличие масок и QR-кодов.

В центре города в магазинах, барах, ресторанах правила по-прежнему соблюдали, а в отдаленных микрорайонах — нет. То есть сначала было жестко, а потом все расслабились.

Хотя и сейчас некоторые маленькие магазины, кофейни, пивбары, булочные не пускают в помещение больше 2-3 человек, чтобы соблюдать дистанцию.

После введения новых правил многие ходили в масках на улице. Я даже удивился: подумал, европейская страна, социальная ответственность.

В основном в Киеве антиковидные меры соблюдают. Это, конечно, не Европа со своими жесткими локдаунами, но это и не Беларусь, где, наверное, кроме медработников их мало кто строго придерживается.

— В Киеве и сейчас в общественном транспорте звучат объявления с призывом носить маску.

Еще одно отличие от Беларуси — школьники и студенты сейчас учатся в дистанционном режиме.

Крупные компании заинтересованы в вакцинации своих сотрудников. Многие организуют ее на рабочем месте: в офис приезжают представители медцентров и делают прививки.

Вакцинация идет активно, и очереди на прививку большие. Граждане Украины прививаются бесплатно, только за оформление сертификатов платят небольшую сумму.

Иностранцу или гражданину без вида на жительство придется заплатить 750 гривен (порядка 35 долларов). Столько стоит осмотр врача перед вакцинацией. Оформление сертификата в эту сумму не входит.

По словам Рустама, в Киеве много иностранцев, в том числе и белорусов, которые прививаются от коронавируса, чаще всего выбирают «Пфайзер» и «Короновак».

— По приезду в Украину в течение 72 часов ты должен сдать ПЦР-тест. На границе непривитым, а также тем, кто вакцинировался «Спутником», показывают, как установить на телефон приложение «Вдома» для контроля самоизоляции — она продолжается, пока ты не сдашь ПЦР и не получишь отрицательный результат.

В одном из телеграм-чатов, где около 4000 белорусов, был недавно опрос по поводу вакцины. 35% собираются прививаться. Оставшиеся либо сделали первую дозу, либо полностью привились. Только 7% ответили, что не будут вакцинироваться.

В Украине также есть противники вакцинации.

— Недавно в наш медцентр обратился мужчина: «Можно документы оформить, а вакцину не делать?». Ответил, что нет, и спросил, почему не хочет прививку делать. Внятного ответа не услышал: не хочу и все.

Слышал, что учителей, которые не вакцинировались, начали отстранять от работы.

По словам Рустама, в Украине много европейских стандартов и протоколов лечения:

— Если протокол сертифицирован в Европе, его легко одобряют в Украине. Это не то, что у нас в первую и вторую волну, когда появлялись европейские протоколы, Минздрав пересматривал, переделывал, подгонял под белорусскую действительность. То, чего в Беларуси нет либо дорого стоит, вычеркивалось, заменялось своими препаратами.

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