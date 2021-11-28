Не просто фото в танке Василий Головнин

28.11.2021, 22:26

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В Токио рассматривают серьезные меры противодействия угрозам.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида снял пиджак, надел на себя военную куртку и с удовольствием фотографировался в танке в защитном шлеме на голове. Он сделал это во время посещения примыкающей к Токио с севера базы сухопутных войск Асака, где выступил на смотре Сил самообороны страны.

Кисида заявил, что военная обстановка вокруг Японии осложняется и прямо указал при этом на Северную Корею и Китай. По его словам, Пекин наращивает вооруженные силы и предпринимает меры к тому, чтобы сломать сложившийся порядок в регионе. Кисида имел в виду претензии КНР на контролируемые японцами острова в Восточно-Китайском море, усиливающееся военное давление на распложенный там же Тайвань и попытки Пекина постепенно подчинить себе практически всю акваторию Южно-Китайского моря.

Японский премьер выразил также обеспокоенность тем, что потенциальный противник разрабатывает новые особо опасные виды вооружений, в первую очередь гиперзвуковые планирующие системы и ракеты, меняющие траекторию полета. Он подчеркнул, что Токио намерен выработать серьезные меры противодействия и намерен, в частности, рассмотреть вопрос о приобретении потенциала не только мощной обороны, но и удара по базам потенциального противника.

Правительство Японии пока эти планы не конкретизирует, но речь, судя по всему, идет о ракетах большой дальности. И собственных гиперзвуковых вооружениях, которые уже, по данным печати, в Японии разрабатываются.

Правящая в стране Либерально-демократическая партия имеет также в своей программе пункт о намерении удвоить военные расходы, доведя их с нынешнего уровня в примерно 1 процент ВВП до 2 процентов и более.

Василий Головнин, Telegram

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