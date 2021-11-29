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В Могилеве чиновник-коррупционер стал замглавы администрации района

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  • 29.11.2021, 21:17
  • 11,758
В Могилеве чиновник-коррупционер стал замглавы администрации района

Коррупционер Дуплевский курирует вопросы идеологической и информационной работы.

В одном из райисполкомов Могилева замом по социальным вопросам назначили бывшего начальника управления образования города, на которого в 2014 году возбуждали уголовное дело. Чиновника словили на хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, правда, тогда Лукашенко его помиловал. Об этом сообщает Telegram-канал правозащитной волонтерской группы MAYDAY.

В феврале 2014 года областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении на тот момент начальника управления образования Могилевского горисполкома Евгения Дуплевского. Чиновнику грозило до семи лет лишения свободы.

Следствие установило, что Дуплевский на протяжении четырех лет (в 2010—2013 годах) оформлялся в школу на работу по совместительству учителем факультативных занятий, но никаких занятий не проводил. В школе оформлялась фиктивная служебная документация, по которой он получал зарплату, с нее отчислялись налоги.

Дуплевский признал вину в хищениях и подал Лукашенко прошение о помиловании, которое было удовлетворено после покрытия им суммы ущерба.

А в феврале 2017 года Дуплевского планировали назначить директором гимназии № 3 Могилева. Но родители учащихся начали ходить по инстанциям и требовать объяснений. В результате мужчина возглавил другое учреждение среднего образования — гимназию № 4.

И вот теперь фото Евгения Дуплевского размещено на сайте администрации Ленинского района областного центра в рубрике «Руководство» — он курирует вопросы идеологической и информационной работы.

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