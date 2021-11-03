Ученые обнаружили в космосе неизвестный объект, излучающий импульсы огромной мощности 3 3.11.2021, 11:18

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Что это?

Загадочный космический объект FRB 121102, расположенный в карликовой галактике за 3 миллиарда световых лет от Земли, испустил за короткий период времени испустил 1652 разряда энергии. Используя пятисотметровый сферический радиотелескоп с апертурой (FAST) в Китае, группа ученых решила провести обширное исследование этого повторяющегося явления, называемого быстрым радиовсплеском (FRB), сообщает «Вокруг света. Украина».

Явление FRB было открыто в 2007 году. FRB генерируют импульсы в радиочасти электромагнитного спектра; эти импульсы длятся всего несколько тысячных долей секунды, но производят столько же энергии, сколько Солнце производит за год.

Некоторые FRB излучают энергию только один раз, а несколько, в том числе FRB 121102, повторяют их через различные промежутки времени.

FAST — самый чувствительный радиотелескоп в мире, способный обнаруживать то, что предыдущие обсерватории могли пропустить. В течение примерно 60 часов исследователи наблюдали, как FRB 121102 взорвался 1652 раза, иногда до 117 раз в час, что намного чаще, чем любой ранее известный повторяющийся FRB. Подробные результаты, полученные командой опубликованы 13 октября в журнале Nature.

Большинство FRB встречаются в далеких от Земли частях Вселенной, что сильно затрудняет их изучение. Но в 2020 году астрономы обнаружили FRB внутри нашей галактики Млечный Путь , что позволило им определить, что их источником была мертвая звезда, называемая магнетаром.

Магнитары образуются из сверхплотных звездных трупов, известных как нейтронные звезды. Все нейтронные звезды обладают сильными магнитными полями, но в некоторых случаях они особенно сильны, что, в сочетании с быстрым вращением, и делает их магнетарами. Но то, все ли FRB являются магнетарами, еще предстоит определить.

Также неизвестно, как именно магнетары вызывают FRB. Но если FRB 121102 является именно магнитаром, то данные, собранные командой, предполагают, что быстрые взрывные всплески происходят на поверхности самой звезды, а не в окружающем ее газопылевом облаке.

В принципе, экстремальные магнитные поля магнитаров, в триллионы раз более сильные, чем у Земли, могут подвергаться колебаниям, что и приводит к энергетическим всплескам. При этом, астрономы, изучающие FRB, подозревают, что они обнаруживают радиоволны не от первоначального взрыва, а от излучения, возникающего после того, когда такие всплески врезаются в газопылевое облако, окружающее звезду, создавая мощные ударные волны.

Но у FRB 121102 иногда случались серии взрывов, которые происходили всего через несколько тысячных долей секунды, один за другим. Это означает, что они не могли образоваться из окружающего магнетар газа и пыли, поскольку такой материал обладает большой инерционностью: ему требуется время, чтобы нагреться, что, в свою очередь, позволяет ему испускать радиоволны, а затем снова охладиться, прежде чем он сможет испустить еще одну вспышку, отдельную от первой. Нескольких тысячных долей секунды недостаточно для этого цикла.

Хотя исследователи пока не уверены в том, что именно вызывает серии FRB с минимальными интервалами между ними, они надеются, что дальнейшие наблюдения помогут им приблизиться к ответу.

Команда астрономов из Арканзасского университета зарегистрировала вспышку рентгеновского излучения из галактики, расположенной примерно в 6,5 миллиардах световых лет от Земли, сопровождавшую рождение магнетара.

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