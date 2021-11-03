До +15°С ожидается в Беларуси 4 ноября 3.11.2021, 18:33

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Будет облачно с прояснениями.

Дожди и до 15 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северу, днем на большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - 9-15 градусов тепла.

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