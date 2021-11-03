Омар Лопес: Народ Кубы поддерживает белорусских работников 1 3.11.2021, 21:50

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Омар Лопес

Победа в наших странах будет похожа.

Омар Лопес, директор по правам человека Кубино-американского национального фонда обратился к белорусам:

«Вчера в Беларуси началась всеобщая забастовка под лозунгом «Оставайся дома!» против диктатуры Александра Лукашенко.

Лидер белорусских рабочих Сергей Дылевский подчеркнул, что это новая форма забастовки Мудрая стратегия в то время, когда в стране зафиксирована ужасная ситуация, с целью спасения жизней.

На Кубе продолжается призыв к маршу 20N, и его организаторы объявили, что это будет не единственная акция, а лишь начало новой серии протестов. Оба действия, на Кубе и в Беларуси, связаны тем простым фактом, что они происходят в поисках свободы против аналогичных диктатур и пособников систематического нарушения прав человека.

Наша борьба одинакова. И победа в наших странах будет похожа. Мой брат Андрей Санников, мы с вами и всем белорусским народом. Народ Кубы поддерживает вас.

За вашу и нашу свободу!»

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