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Мошенник «заблокировал» белоруске банковский счет «письмом» от Комитета госконтроля

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  • 30.11.2021, 9:18
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Мошенник «заблокировал» белоруске банковский счет «письмом» от Комитета госконтроля

Аферисты начали действовать от имени госучреждений.

Интернет-мошенники обманывают белорусов, представляясь сотрудниками Комитета госконтроля и других госорганизаций, сообщает КГК.

Во время переписки с белоруской один из злоумышленников убедил ее перечислить крупные суммы на его иностранный счет. Затем злоумышленник сообщил своей жертве, что перевел на ее имя значительную сумму в валюте. В подтверждение своих слов он прислал женщине поддельные документы иностранного банка.

Чтобы убедить жертву в подлинности документа о денежном переводе, на ее электронную почту прислали сфабрикованное письмо, якобы, от Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля. В поддельном документе сообщалось, что деньги на ее счет поступили, но все банковские операции были временно приостановлены до выяснения обстоятельств легальности их происхождения.

Женщина обратилась в КГК для «разблокировки» счета. В ведомстве ей сообщили, что она стала жертвой мошенников.

«Органы Комитета госконтроля не направляют гражданам запросы по электронной почте, в том числе относительно их доходов», — предупредили в ведомстве и посоветовали в случае получения подозрительной корреспонденции звонить не по номерам, указанным в письмах, а по контактным телефонам, размещенным на официальном сайте Комитета госконтроля.

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