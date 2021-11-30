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Сразу в четырех районах Гомельской области начались проблемы с дровами

  • 30.11.2021, 12:09
Сразу в четырех районах Гомельской области начались проблемы с дровами

Мигрантам же дрова привозили без всяких проблем.

В четырех районах Гомельской области сохраняются проблемы с обеспечением дровами населения, пишет «Гомельская правда».

Нагрузка остается пиковой в Мозырском, Калинковичском, Петриковском, Житковичском районах. Ранее проблемы с торфом и дровами отмечались в Минской области.

В то же самое время Минлесхоз Беларуси заявил, что проблем с дровами в этом году не будет. Однако, через 10 дней признал, что напряженность все же есть в отдельных районах.

Стоит отметить, что нелегальные мигранты, которых режим Лукашенко привез на границу с Польшей, обеспечивались дровами ежедневно. Также власти закрыли глаза на то, что они вырубали лес для своих нужд.

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