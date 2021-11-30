Нелегалы пытались попасть в Польшу в запломбированном прицепе с деревом из Беларуси 5 30.11.2021, 14:29

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Фото: @policja_lodzka

Нарушителей границы обнаружили во время разгрузки товара.

Иракская семья из 5 человек приехала в Польшу в запломбированном полуприцепе с деревом из Беларуси, сообщает Полиция Лодзи. Они пересекли белорусско-литовскую границу, а затем добрались до Польши. Нелегалы были обнаружены под Томашувом Мазовецким во время разгрузки товара.

Pochodząca z Iraku 5 osobowa rodzina przyjechała do Polski w zaplombowanej naczepie tira z drewnem z Białorusi. Przekroczyli białorusko-litewską granicę a następnie dotarli do naszego kraju. Zostali ujawnieniu pod Tomaszowem mazowieckim podczas rozładunku towaru. pic.twitter.com/olkEzr0OC2 — Łódzka Policja (@policja_lodzka) November 30, 2021

Ранее сообщалось, что Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если будет и дальше выявлять попытки перевоза мигрантов в грузовиках.

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