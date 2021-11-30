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Нелегалы пытались попасть в Польшу в запломбированном прицепе с деревом из Беларуси

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  • 30.11.2021, 14:29
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Нелегалы пытались попасть в Польшу в запломбированном прицепе с деревом из Беларуси
Фото: @policja_lodzka

Нарушителей границы обнаружили во время разгрузки товара.

Иракская семья из 5 человек приехала в Польшу в запломбированном полуприцепе с деревом из Беларуси, сообщает Полиция Лодзи. Они пересекли белорусско-литовскую границу, а затем добрались до Польши. Нелегалы были обнаружены под Томашувом Мазовецким во время разгрузки товара.

Ранее сообщалось, что Литва может закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью, если будет и дальше выявлять попытки перевоза мигрантов в грузовиках.

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