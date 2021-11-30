Бастуй, белорус: что происходит на предприятиях 1 30.11.2021, 20:19

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Информации о массовых «чистках» на предприятиях все больше.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» рассказывают о происходящем беспределе:

«Полоцкие электросети. Cегодня троих уволили, а остальным сказали приготовиться. В списках всего около ста человек».

«В Кричеве на «Цемзаводе» продолжаются чистки кадров. Мужа забрали с утра прямо с работы, отобрали телефон, а его закрыли на сутки».

«В Минском областном институте развития образования пришли списки тех, кто ставил подпись прошлой весной за кандидатов. Вызвали к ректору и сказали всем писать по собственному. Список большой, не меньше 40 человек».

«В «Гомельоблтеплосети» меня уволили за 1 день. Работала по договору на время декретного отпуска. Отозвали женщину из декрета на 1 день, меня уволили, а она опять пошла в декрет. При увольнении вели себя по-хамски, с позиции силы и власти разговаривали».

«В «Белнипиэнергопроме» на прошлой неделе пришли два списка: первый — четыре человека на обязательное увольнение до 2022 года, второй — список из 80 человек, с которыми провели «профилактические» беседы. Списки пришли также в «Белэнергосетьпроект». Точно знаю, что нескольких человек увольняют».

«Масавыя звальненні ў акадэміі мастацтваў, а гэта, нагадаю, калісьці творчая вну з унікальнымі спецыяліст(к)амі, на некаторых кафедрах працуе літаральна некалькі чалавек, на некаторых спецыяльнасцях таксама навучаецца па 5 чалавек, і тыя, улічваючы абстаноўку, забіраюць дакументы».

«В ГУПР Мингорисполкома увольнения по спискам «подписавшихся за Бабарико». И.о. директора Юрий Натычко вызывает по одному и давит, чтобы сотрудник подписал по собственному. Тем, кто отказывается, обещает составить рапорт о неподчинении милиции и отправить на 15 суток».

«Увольняют в Бресте в учреждениях образования (сады, школы) тех, кто проходил по административной статье 23.34».

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