«Мастер втерся в доверие и распродал машину по запчастям» 9 8.11.2021, 11:39

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Автомобилисты – о выборе между «гаражниками» и СТО.

У белорусов, которые чинят машины в своих гаражах, и у СТО были, есть и будут свои клиенты. О том, кого и почему выбирают современные автомобилисты, – в нескольких мнениях от читателей abw.by.

"У "гаражников" такие же цены – зачем платить за отсутствие сервиса и гарантий?"

Андрей: "Моя история знакомства с "гаражниками" началась с первого автомобиля, который появился после окончания университета. Доходы на тот момент были небольшими, поэтому на СТО даже не пытался соваться. Реальных цен тогда не знал, но почему-то было искренне уверен, что это дорого. Да и опыт эксплуатации автомобилей в семье показывал, что гараж – вполне себе место для ремонта, пусть и не своими руками.

По мере нужды я пытался найти "своего" мастера, но сделать это не получалось. Был один знакомый, которому можно было доверить автомобиль, но как-то особого удовольствия я в этом не находил. Какие-то мелочи действительно делал в гаражах, однако все равно со временем пришел к тому, что проще ездить на СТО. Наверное, решающую роль сыграл случай. Случайно узнал, что стоимость ТО в гаражах ничем не отличалась от стоимости обслуживания на СТО, где регулярно бывали мои знакомые. При этом проверенный "гаражник" находился на другом конце города, добираться туда и оттуда было неудобно, всегда нужно было думать заранее о наличных деньгах, самому беспокоиться о покупке запчастей. Тогда какой в этом всем смысл, если цены на СТО такие же, но при этом удобство и уровень сервиса выше?

Разве что с поиском "своей" СТО пришлось потрудиться. Перебрал их не так чтобы много, но в итоге подкупил сервис, который действительно смог найти проблему с проводкой в кратчайшие сроки, а не советовал искать проблему методом замены всех возможных виновников. С тех пор обслуживаю автомобиль только на той самой СТО. Цены на ней, насколько я понимаю, несколько выше среднего, но, если честно, даже не сравнивал их ни с другими сервисами, ни тем более с "гаражниками". Меня полностью устраивает качество работ, я точно знаю, что там меня не обманывают: за несколько лет успел познакомиться и с мастерами, и с руководством. Не могу сказать, что "гаражники" плохие. Просто лично у меня с поиском "своего" мастера не задалось, да и какой-никакой уровень сервиса вроде оплаты картой получать все же хочется. Наконец, если что-то пойдет не так, добиться правды от СТО можно куда с большей вероятностью".

"Мастер четыре года кормил завтраками, пока от машины не остался один кузов"

Андрей: "У меня в практике есть два довольно показательных случая: первый – с резко негативным опытом, второй – ровно наоборот.

Когда-то я купил Ford Explorer 1993 года. У него начались проблемы с коробкой, я поехал к мастеру, к которому раньше уже обращался. Он частник с мастерской, вроде бы работает официально, есть какие-то документы, но постоянно от кого-то прячется: не то от налоговой, не то от еще каких-то людей. При этом у него какой-то дар внушения. Прилично выглядит, взрослый человек, грамотно все рассказывает – в доверие входит легко.

Вот я ему и доверился, а он постоянно "разводил" меня на деньги. То одна запчасть нужна, то другая. Фирменной отговоркой была фраза о том, что запчасти приехали, но не подошли, надо заказывать заново. Началось все с коробки, а затем он меня убедил, что двигатель "убитый" и нуждается в капитальном ремонте. Опять начались бесконечные заказы запчастей с отсутствием результата.

Мне это надоело, но мастер придумал новую историю. Будто на мою машину есть покупатели из России. Естественно, встретиться с ними никак не получалось: то у них пожар случился, то болезнь, то еще что-то.

Тогда я окончательно понял, с кем имею дело, и пригрозил судом и соответствующими органами. К тому моменту он разобрал и распродал мою машину по запчастям, остался только кузов. После угроз судом мастер сам перешел на угрозы. Я работаю дальнобойщиком, и он грозился подать в суд хоть на 5 рублей, лишь бы мне запретили за границу выезжать. По итогу сошлись на том, что он отдает мне 2000 долларов и на этом расходимся.

Позже я приобрел Audi 100 в кузове С4. Нашел "гаражника" по отзывам – и это прямо противоположная ситуация. Он предоставляет все чеки, скидывает фото и видео, когда я в рейсе, без проблем оставляю ему автомобиль. Настолько все честно и ответственно делает, что к нему без очереди попасть невозможно.

Что касается СТО, то к ним у меня все же присутствует какое-то недоверие. Во-первых, оставил отпечаток первый "мастер" с собственным сервисом. Во-вторых, на СТО много людей, но никто конкретно за работу не отвечает, чуть что – можно свалить друг на друга. Поэтому хороший "гаражник" – это мой выбор".

"На СТО советовали смириться со стуком, а "гаражник" сразу нашел проблему"

Артем: "В свое время отец купил Suzuki SX4, который затем перешел в мое владение. Изначально автомобиль обслуживался у официального дилера и на специализированных СТО. Все бы ничего, но в подвеске появился какой-то стук. На СТО "приговорили" скобы суппортов. Делать нечего – пришлось их заменить, хотя они были достаточно дорогими.

Но замена помогла ненадолго, спустя какое-то небольшое время стук повторился. Повторилось и решение проблемы: опять покупка новых скоб и их замена. Когда стук снова вернулся, я начал подозревать неладное. В сервисе объяснили, что такова особенность узла и нужно либо смириться со стуком, либо постоянно эти скобы менять.

Тогда товарищ посоветовал мне гаражного мастера. Тот сразу сказал, что проблема распространенная: суппорт слишком тяжелый для скобы, на некоторых автомобилях ставятся прижимные пластины или какие-то удерживающие пружины. В Suzuki такого не было, но решение оказалось простым. Мастер подогнул пластину, которая держит тормозные колодки в скобе. И это решение полностью избавило от всех проблем. С того момент пройдено порядка 150 тысяч, никаких посторонних звуков больше не появлялось. Более того, я вернул на место "родную" скобу, которую "приговорили" на СТО. И с ней все оказалось отлично.

После этого на СТО я больше ни ногой. Часть работ делаю сам, а если нужен подъемник – еду к "гаражнику". Я доволен его подходом к работе и скрупулезностью, стоять за спиной и контролировать каждую мелочь не приходится.

За экономией на стоимости не гонюсь, эта история – о качестве. Может, я бы и обращался на сервис с соответствующим подходом. Но СТО – это всегда работа на поток, в то время как хороший "гаражник" дорожит своей репутацией и будет делать максимально качественно".

"Чем дороже машина, тем меньше смысл ездить для ремонта в гаражи"

Владимир: "Когда у меня были машины старше и дешевле, на СТО я не ездил. Что-то делал сам, что-то – у знакомых за символическую плату, что-то – у "гаражников". На СТО может быть слишком дорого. Другу, к примеру, за ремонт проводки неработающей фары выставили счет что-то около 500 рублей. Понятно, что электрик потратил на это 5-6 часов времени, но платить такие деньги за неработающую фару в машине 2005 года? Друг тогда от такой услуги отказался, автомобиль вернули в исходное состояние, и мы сами все починили за пару часов.

С другой стороны, за серьезные работы с СТО можно "спросить". Знаю по опыту товарищей, как в гаражах и двигатель "убивали" без возможности восстановления, и просто брали не одну сотню долларов за работы, от которых никакого толка не было.

Сейчас я обслуживаю авто у официального дилера, поскольку машина на гарантии. На деле не так все это и дорого. ТО обходится примерно в 310 рублей, но из этих денег только масло стоит около 240 рублей. Добавить к этому фильтры – получится не такая уж и дорогая работа.

Поэтому все зависит только от стоимости авто. Нет смысла при цене машины 500 долларов отдавать такие же деньги за ремонт на СТО, равно как и глупо в машине за 30 тысяч евро пытаться сэкономить несколько сотен на ремонте у "гаражников".

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