Надежда Остапчук: Уже идут морозы, эти «туристы» полезут в наши подъезды
- 8.11.2021, 19:21
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Бронзовая призерка Олимпийских игр в толкании ядра прокомментировала созданный Лукашенко миграционный кризис.
Бронзовая призерка Олимпийских игр в толкании ядра Надежда Остапчук поделилась мнением о миграционном кризисе в Беларуси, передает «Трибуна».
«Странно, а где знаменитые серо-зеленые «автобусы», или они только за верующими ездят? А вообще, позорище просто. Уже идут морозы, эти «туристы» полезут в наши подъезды. Скоро получим все прелести такого «туризма». Берегите своих родных и детей», – написала Остапчук в своем Facebook.