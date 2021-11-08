Надежда Остапчук: Уже идут морозы, эти «туристы» полезут в наши подъезды 8.11.2021, 19:21

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Надежда Остапчук

Бронзовая призерка Олимпийских игр в толкании ядра прокомментировала созданный Лукашенко миграционный кризис.

Бронзовая призерка Олимпийских игр в толкании ядра Надежда Остапчук поделилась мнением о миграционном кризисе в Беларуси, передает «Трибуна».

«Странно, а где знаменитые серо-зеленые «автобусы», или они только за верующими ездят? А вообще, позорище просто. Уже идут морозы, эти «туристы» полезут в наши подъезды. Скоро получим все прелести такого «туризма». Берегите своих родных и детей», – написала Остапчук в своем Facebook.

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