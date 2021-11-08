Верховный суд ликвидировал «Таварыства беларускай мовы» 3 8.11.2021, 19:32

«Таварыства беларускай мовы» было основано в 1989 году.

Сегодня, 8 ноября, состоялось заседание Верховного суда по делу о ликвидации общественного объединения «Таварыства беларускай мовы». Принято решение ликвидировать организацию. Об этом сообщила председатель ТБМ Елена Анисим.

14 июля в офисе ТБМ прошел обыск, изъяли всю технику. Общественному объединению предъявили два предупреждения, которые оно не успело вовремя оспорить.

Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины основано в 1989 году. Сейчас в составе объединения – около 450 местных организаций и общин в Беларуси и за рубежом, более 6 тысяч членов.

Все 32 года своего существования ТБМ защищает лингвистические права граждан, а также способствует развитию белорусского языка и культуры.

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