Названы лучшие препараты для бустерной прививки, которые могут защитить и от штамма «Омикрон» 2 1.12.2021, 8:28

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Вакцинация третьей дозой необходима.

Как рассказал профессор Шен Лим из Великобритании, бустерная прививка вакцинами Pfizer и Moderna лучше защищают нового штамма Омикрон.

Об этом сообщает издание Express.

По словам специалиста, новый вариант коронавируса содержит в себе большое количество мутаций, при помощи которых коронавирус может «перехитрить» иммунитет, который вызывают вакцины. Но точных данных пока нет. Он подчеркнули, что разработанные вакцины были рассчитаны только на изначальный штамм, но не на его мутации и новые варианты. Поэтому против «Дельты», «Омикрона» препараты работают хуже.

Что же касается вакцины AstraZeneca, то этот препарат, пол словам профессора, уступает по степени предоставляемой защиты, но не сильно.

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