Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки мигрантов к границе
- 1.12.2021, 18:38
- 31,376
Чем ответит Рамзан Кадыров?
Среди организаторов доставки мигрантов к границе Беларуси якобы были граждане России, в том числе чеченцы. Об этом заявил РИА Новости Лукашенко.
«Частные компании, такси, автобусы. Нанимают наших людей и туда ринулись. Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывали поток. Они помогали людям с Минска попадать на границу, возможно, и преодолевать границу», — сказал Лукашенко в беседе с пропагандистом Дмитрием Киселевым.