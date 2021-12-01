Лукашенко назвал чеченцев организаторами доставки мигрантов к границе 1.12.2021, 18:38

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Чем ответит Рамзан Кадыров?

Среди организаторов доставки мигрантов к границе Беларуси якобы были граждане России, в том числе чеченцы. Об этом заявил РИА Новости Лукашенко.

«Частные компании, такси, автобусы. Нанимают наших людей и туда ринулись. Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывали поток. Они помогали людям с Минска попадать на границу, возможно, и преодолевать границу», — сказал Лукашенко в беседе с пропагандистом Дмитрием Киселевым.

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