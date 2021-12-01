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Завтра в Беларуси ожидается до +7 градусов

  • 1.12.2021, 18:49
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Завтра в Беларуси ожидается до +7 градусов

В четверг будет облачно с прояснениями.

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 2 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами ожидаются гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, по юго-западу - от минус 1 до плюс 1. Днем будет 1-7 градусов тепла.

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