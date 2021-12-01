Лукашенко: Украинские военные сами попросили Россию спасти Крым 35 1.12.2021, 19:20

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Об этом узурпатор рассказал российскому пропагандисту Киселеву.

Украинские военные сами предложили российским коллегам в 2014 году «спасти Крым от вторжения НАТО», и об этом доложили Владимиру Путину, утверждает сошедший с ума Лукашенко, называя «спасением» оккупацию полуострова, не признанную международным сообществом. Об этом самозванец заявил в интервью российскому пропагандисту Киселеву.

Лукашенко отметил, что Крым перешел к России «без сопротивления украинских военных, поскольку была договоренность с российскими военными».

«Они вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне… Военные. Был разговор (как обычно… и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами… Они предложили: вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», — сказал Александр Лукашенко.

Также Лукашенко высказался про Зеленского.

«Ну какой он политик? Он просто человек, случайно попавший в эту заварушку. Я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек. Как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хоть он и глава государства», — сказал Лукашенко.

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