Илон Маск запустил программу, которая должна остановить глобальное потепление 7 14.12.2021, 9:31

2,552

Илон Маск

Проект сыграет свою роль также при полетах на Марс.

В США стартовала программа компании SpaceX по очищению атмосферы Земли от углекислого газа с последующей его переработкой. Об этом в ночь на вторник, 14 декабря, объявил глава компании Илон Маск в Twitter.

"SpaceX запускает программу по выведению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо", - написал изобретатель и призвал всех заинтересованных присоединяться к инициативе.

Как утверждает Маск, этот проект сыграет свою роль также при полетах на Марс, атмосфера которого, отметим, в основном состоит из углекислого газа.

"Марсу тоже пригодится", - подчеркнул он в отдельном твите.

Will also be important for Mars — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021

Напомним, ранее группа швейцарских и немецких ученых собрала опытную установку, которая при помощи солнечной энергии производит топливо из воды и углекислого газа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».