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Илон Маск запустил программу, которая должна остановить глобальное потепление

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  • 14.12.2021, 9:31
  • 2,552
Илон Маск запустил программу, которая должна остановить глобальное потепление
Илон Маск

Проект сыграет свою роль также при полетах на Марс.

В США стартовала программа компании SpaceX по очищению атмосферы Земли от углекислого газа с последующей его переработкой. Об этом в ночь на вторник, 14 декабря, объявил глава компании Илон Маск в Twitter.

"SpaceX запускает программу по выведению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо", - написал изобретатель и призвал всех заинтересованных присоединяться к инициативе.

Как утверждает Маск, этот проект сыграет свою роль также при полетах на Марс, атмосфера которого, отметим, в основном состоит из углекислого газа.

"Марсу тоже пригодится", - подчеркнул он в отдельном твите.

Напомним, ранее группа швейцарских и немецких ученых собрала опытную установку, которая при помощи солнечной энергии производит топливо из воды и углекислого газа.

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