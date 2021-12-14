Илон Маск запустил программу, которая должна остановить глобальное потепление

Илон Маск запустил программу, которая должна остановить глобальное потепление7
- 14.12.2021, 9:31
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Проект сыграет свою роль также при полетах на Марс.
В США стартовала программа компании SpaceX по очищению атмосферы Земли от углекислого газа с последующей его переработкой. Об этом в ночь на вторник, 14 декабря, объявил глава компании Илон Маск в Twitter.
"SpaceX запускает программу по выведению CO2 из атмосферы и превращению его в ракетное топливо", - написал изобретатель и призвал всех заинтересованных присоединяться к инициативе.
Как утверждает Маск, этот проект сыграет свою роль также при полетах на Марс, атмосфера которого, отметим, в основном состоит из углекислого газа.
"Марсу тоже пригодится", - подчеркнул он в отдельном твите.
Will also be important for Mars— Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2021
Напомним, ранее группа швейцарских и немецких ученых собрала опытную установку, которая при помощи солнечной энергии производит топливо из воды и углекислого газа.