Белорусу начислили налог на автомобиль, который уже семь лет в угоне 18.12.2021, 12:57

Как такое возможно?

Многие знают из первых рук, что такое транспортный налог и как его оплатить, по крайней мере все, кто получил соответствующее извещение, уже обязаны были внести авансовый платеж. Но транспортный налог, или налог на авто, как его еще называют, — нововведение этого года. Не все возможные сценарии проработаны, не на все вопросы быстро находятся ответы.

Читатель оказался в курьезной ситуации: машина в семье всего одна, а налог приходится оплачивать за две. А могло выйти, что и за три автомобиля пришлось бы платить. Как же так получилось?

Теория

Напомним, с 1 января этого года владельцы транспортных средств признаются плательщиками транспортного налога. Его не нужно уплачивать в ряде случаев, например, если автомобиль старше 1991 года выпуска, либо машина используется для оказания медицинской помощи, либо находится в угоне, также до конца 2025 года освобождаются от налога владельцы электрокаров. Авто, снятые с учета до 1 июля 2021 года, тоже освобождаются от налога.

По первоначальным оценкам, с учетом всех исключений и базы машин, получивших допуск к участию в дорожном движении до 1 января этого года, в Беларуси около 2 миллионов человек должны были внести авансовый платеж по транспортному налогу до 15 декабря.

Авансовый платеж — это 1 базовая величина (29 рублей). В следующем году такие плательщики произведут доплату транспортного налога до общеустановленных ставок, которые зависят от разрешенной максимальной массы автомобиля. К примеру, если допустимая масса превышает 2 тонны (но ниже 2,25 тонны), налог составит 122 рубля.

Это теория. И в большинстве случаев все действительно прошло без вопросов. Но есть и исключения.

Призрак Audi

Фактически сразу после окончания срока уплаты авансового платежа по транспортному налогу супруга одного из наших читателей получила SMS-сообщение о неуплате положенной суммы за владение автомобилем.

— Проблема в том, что никаких машин на жене давно не числится. Точнее, мы так думали, — рассказал корреспонденту Onlíner собеседник.

Вот что произошло. Был у семьи во владении автомобиль — Audi A6. В 2014 году его угнали с неохраняемой стоянки в Подмосковье. Дело было ночью, машину, насколько известно, до сих пор не нашли. Но владелец (на тот момент), понятное дело, обращался в правоохранительные органы: заявление написано, уголовное дело возбуждено, Audi числится в розыске.

Машина была застрахована по каско, поэтому наш читатель получил страховую выплату и уже благополучно забыл о той неприятности и той Audi. И не вспоминал бы, кабы налог не начислили.

— Когда нам выплатили компенсацию, документы от машины забрала страховая компания, поэтому все это время считали, что автомобиль юридически уже принадлежит им, — объяснил мужчина.

Очевидно, что у налоговых органов на этот счет другое мнение.

Налоговая. Первый визит

16 декабря, на следующий день после истечения срока уплаты авансового платежа, наш читатель получил сообщение из налоговой и отправился туда, чтобы прояснить ситуацию. Разговор получился коротким.

— Инспектор общалась крайне тактично. Но, если коротко, ответ был такой: налог начислен, оплачивайте в кассу. К инспектору вопросов нет: видно было, что она работает недавно, а ситуация далеко не рядовая, — рассказал наш собеседник.

Что было делать? С ходу ситуацию прояснить не удалось, пеня уже начала «капать». Что будет, если не уплатить начисленный налог, мы тоже рассказывали: налоговые органы могут начать процедуру взыскания через службу принудительного исполнения (ОПИ). И вот ОПИ может списать налог со всех доступных источников, например банковских карт. Если и так взыскать налог не получится, может быть наложен арест на наличные деньги и иное имущество должника. Также могут временно ограничить выезд из страны, ограничить права на управление транспортом, право на охоту, посещение игровых заведений. В общем, много вариантов, и все неприятные.

Поэтому наш читатель, чтобы не получить новых проблем, внес требуемую сумму — 29 рублей авансового платежа и 10 копеек пени.

Но вопрос с налогом на угнанную машину все равно нужно решать, если нет желания платить за нее год за годом.

Налоговая. Второй визит

— Первый раз в МНС я был еще до того, как сообразил, что факт угона автомобиля можно и на сайте Министерства внутренних дел проверить, — продолжил собеседник. — Плюс на следующий день забрал из страховой копию постановления о возбуждении уголовного дела. Приехал с этим в налоговую. Попал, кстати, к тому же инспектору. Она понимала, что надо что-то делать: есть же норма о неуплате за транспортные средства, числящиеся в угоне. Не понимала только, куда постановление приложить и как все оформить.

К слову, на сайте МНС также вполне однозначно указано: «Транспортный налог не исчисляется в отношении транспортных средств: выбывших из обладания его собственника (владельца) в результате противоправных действий других лиц (например, в результате угона, кражи)…». Есть и пояснение: «Факты угона (кражи), возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами». Выходит, придется еще побегать за справками? Или налоговые органы всю необходимую информацию могут получить сами?

Корреспондент Onlíner обратился за комментарием в Министерство по налогам и сборам, мы опубликуем любые разъяснения, как только их получим.

Ну а нашему читателю за второй визит в налоговую проблему решить не удалось.

— В дело вступила более опытная инспектор. Ответ был приблизительно такой: постановление — это великолепно. Но ему уже 7 лет, и, может быть, машину уже нашли. Поэтому меня попросили принеси справку из ГАИ. То, что машина, в соответствии с информацией на сайте МВД, находится в розыске, тоже никого не устроило. В МНС есть информация только о собственниках транспортных средств, — рассказал наш читатель.

Поездка в ГАИ

В тот же день, в пятницу, 17 декабря, мужчина отправился в ГАИ с надеждой разобраться в ситуации до своего новогоднего отпуска. Или сейчас, или уже в 2022-м — как повезет.

Не повезло.

— Из РУВД на Кальварийской отправили в ГАИ в Ждановичи. После обеда туда поехал, но не попал в их рабочий график, — разводит руками собеседник.

А что, если снять машину с учета?

Ну сейчас-то отпуск, а в январе придется все начать заново.

— В ГАИ вообще попробую ее с учета снять. В розыске мне сказали, что по постановлению об угоне можно снять авто с учета. Но тут есть еще один интересный момент. Машина же была на каско. Страховая выплатила компенсацию и забрала себе документы и ключи. Номинальный владелец я, а фактический — страховая. Поэтому я и стал думать об этом автомобиле как о снятом с учета в пользу страховой компании. Но статус авто до конца непонятен. Если ее вдруг найдут, то вернут мне, а я незамедлительно должен передать ее страховой (по условиям заключенного договора). Не случится ли так, что после снятия машины с регистрации ко мне могут возникнуть вопросы у страховщиков, вплоть до регрессного иска? — рассуждает мужчина.

Еще один вопрос, до поры до времени оставшийся без ответа.

— В следующем году напишу в страховую обращение с просьбой разъяснить, имею ли я право снять с учета этот автомобиль, — добавил он.

Что еще можно предпринять?

Какие остались варианты? Получить, как и потребовали в налоговой, справку в ГАИ о том, что транспортное средство числится в угоне. Но даже если эта справка решит проблему, то, как уже предупредили нашего читателя, получать ее и привозить в МНС придется ежегодно.

— Либо платить 122 рубля в год и терпеть, — отметил наш читатель, хотя понятно, что этот вариант — не вариант.

Уже второй «веселый» случай

Удивительно, но для нашего читателя это уже второй случай за последнее время, связанный с транспортным налогом.

— Первый был, когда я снимал с учета автомобиль, который продал по запчастям еще в 2009 году. Оказалось, что машина висела как арестованная с помещением на штрафстоянку с 2018 года. Арест якобы за задолженность перед ФСЗН наложили на ИП, которое к тому моменту уже 2 года было ликвидировано — есть соответствующее решение. Его я отвез в ФСЗН, там подтвердили, что задолженности нет. Но что-то пошло не так. В итоге так бы и не узнал, что на мне числится арестованная машина, если бы не транспортный налог, — рассказал автовладелец.

Но с этим случаем удалось благополучно разобраться, тем более что номера и документы на авто сохранились. А вот вопрос с угнанной Audi еще предстоит решить.

— Было бы куда лучше, если бы налоговая получала от ГАИ данные не только о собственнике автомобиля, но и о статусе транспортного средства: в угоне оно или в розыске, к примеру, — высказал свое мнение наш читатель.

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