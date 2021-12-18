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Составлен рейтинг самых популярных авто, ввозимых в Беларусь из Европы и США

  • 18.12.2021, 18:19
Составлен рейтинг самых популярных авто, ввозимых в Беларусь из Европы и США

Самой популярной для ввоза в Беларусь машиной стал Tesla Model 3.

Составлен рейтинг самых популярных авто, ввозимых в Беларусь из Европы и США.

Как сообщает onliner.by, кроме Tesla Model 3, в топ вошли Renault Scenic, Megane и Talisman, Volkswagen Passat и Chevrolet Equinox.

Средний пробег привезенных из Европы авто, попавших в выборку, составил около 165 тысяч километров.

Среди редких моделей были растаможены Lamborghini Urus 2019 (была выставлена на продажу за $ 268000), Ferrari 348 (1990 г. в.), Rolls-Royce Silver Seraph, Rolls-Royce Ghost.

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