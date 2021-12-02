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Арнольд Шварценеггер стал героем новогоднего видео World of Tanks

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  • 2.12.2021, 10:33
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Арнольд Шварценеггер стал героем новогоднего видео World of Tanks

В конце ролика актер произносит: «Миссия выполнена».

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер стал главным героем новогоднего видео World of Tanks.

В ролике он получает письмо от 9-летнего мальчика по имени Джонни, правда, с опозданием в 30 лет. В письме мальчик говорит, что, когда вырастет, хочет быть как Шварценеггер, а на Новый год ему не нужны никакие подарки, а только чтобы Арнольд приехал к нему на Новый год.

Несмотря на задержку в 30 лет, Шварценеггер решает выполнить просьбу и прилетает к повзрослевшему Джонни на вертолете. Он поздравляет мужчину и его семью с Новым годом и в конце произносит: «Миссия выполнена».

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