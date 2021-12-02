Лукашенко ударило его же бумерангом 4 2.12.2021, 13:50

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Вместо «крутости» оказались пустые «понты».

Надо же как совпало, что цену газа на будущий год зафиксировали как раз 1 декабря. Вот буквально во вторник белорусские власти определились с юридическим статусом Крыма, а уже в среду в специальном протоколе записали, что цена газа на будущий год останется почти такой же как в этом году, – пишет автор канала «Письма к дочери».

Вот раньше обещания сохранить цену были просто обещаниями, а сейчас появился солидный документ.

Конечно, тебе любой грамотный человек скажет, что протокол и Крым между собою никак не связаны. Потому что солидные люди заранее составляют график встреч, на которых они собираются подписывать такие протоколы. И вчерашняя встреча была не первой в этом графике. И даже не второй. Просто подписать не получалось «из-за необходимости дополнительного согласования отдельных технических моментов». А вчера звезды совпали и все моменты согласовались как надо.

Но если вдруг, случайно, ну так получилось, фиксация цены на газ связана со словами про Крым, то, должен тебе сказать, публичное добровольное унижение союзника обошлось восточному партнеру оскорбительно дешево. Потому что сохранение цены на газ – это корова, которую они уже один раз продавали.

Вот можно было бы сделать дополнительную скидку хотя бы за упорство в рекламировании Северного потока. Буквально вчера кое-кто опять грозил отключить Европе газ. И теперь в Кремле могут снова рассказать заинтересованным сторонам о преимуществах газового транзита, не зависящего от капризов своевольных транзитеров.

Хотя, с другой стороны, рекламу про «отключить газ» уже так часто повторяли, что она, наверное, перестала действовать. И это, конечно, обидно. Белорусские власти угрожают уже изо всех своих последних сил, а в ответ только холодное равнодушие и полное отсутствие взаимопонимания.

Потому что, после того как миграционный кризис пошел не по тому сценарию, который белорусские власти себе мечтали, беспомощная и бессильная Европа вконец обнаглела. И, не успев принять пятый пакет санкций уже сразу начинает составлять шестой. А, не найдя повод отказать министру кажется иностранных дел в приглашении на встречу министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, они приглашают Тихановскую в то же самое место и в то же самое время.

Вот если раньше белорусские власти действовали по принципу: «А чё ты сделаешь?», то теперь этот принцип прилетел им обратно бумерангом. А так всегда бывает с реальными пацанами, после того как обнаружится, что на месте крутости были пустые понты. И чем больше пустых угроз, тем меньше на них обращают внимания.

Вон даже про ядерный пепел серьезные иностранные люди постеснялись всерьез комментировать.

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