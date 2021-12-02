Медики напомнили, что нужно есть для чистки сосудов от холестерина 3 2.12.2021, 15:03

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Зимой на наши сосуды и сердце возрастает нагрузка.

Не все могут это выдержать. Укрепить сосуды и уберечь сердечно-сосудистую систему от перепадов температур помогут продукты, которые легко можно найти в каждом доме, пишет сomments.ua.

Эксперты по питанию отмечают, что на стенках сосудов могут налипать холестериновые бляшки, а очистить их помогают продукты, богатые витаминов В. Этого микроэлемента много в рыбе (тунце, скумбрии, лососе), яйцах, морепродуктах, бобовых (фасоль, нут), а также авокадо, злаках, орехах. Еще одним суперпродуктом, по мнению специалистов, является гранат. Ссылаясь на результаты проведенного исследования, эксперты констатировали: регулярное умеренное употребление гранатового сока в течение года способствует уменьшению толщины стенок сосудов на 30%.

Кроме этого, медики рекомендуют употреблять в пищу квашеную капусту. Будучи ферментированным продуктом, она содержит полезные бактерии, сокращающие степень вредного воздействия токсичных химических веществ на организм.

Также предотвратить образование холестериного налета на стенках артериях эффективно помогает чеснок, если потреблять его в сыром виде. Оливковое масло также улучшает сосудистую проходимость. Оно помогает повысить эластичность тканей сосудов, а также способствует уменьшению холестерина.

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