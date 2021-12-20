Депутат Бундестага — белорусам: Европа на вашей стороне 1 20.12.2021, 9:57

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Робин Вагенер

фото:Die Grünen im Bundestag, Kaminski

Запад должен использовать против белорусского режима принципы международного права и суды.

Как новое правительство Германии видит ситуацию в Беларуси? Изменится ли внешняя политика официального Берлина? Готова ли Европа реагировать на новые вызовы, создаваемые диктаторскими режимами?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с депутатом Бундестага от партии «Союз 90/Зеленые» Робином Вагенером.

– В первую очередь хотелось вас поблагодарить за поддержку белорусских политзаключенных. Очень приятно было увидеть в Twitter фотографии депутатов от партии «зеленые» в поддержку белорусских политзаключенных. Почему вы решили провести такую акцию?

— Мы твердо поддерживаем мужественный народ Беларуси, который неустанно борется за демократию и верховенство закона в своей стране, за что лично платит чрезвычайно высокую цену. Мы выражаем нашу глубочайшую благодарность, наше уважение и нашу солидарность. Стать «крестным отцом» одного из многих политических заключенных в Беларуси — это очень близкий нашему сердцу вопрос для меня и многих других коллег в парламенте Германии.

Мы имеем дело с последней диктатурой в Европе. Крайне печально видеть такую ситуацию на нашем континенте. Истории, которые мы слышим, действительно тревожат. Политика — это не только решение больших проблем, речь идет о реальных людях. Решения, которые мы принимаем, влияют на их жизни.

Такие партнерские программы представляют для меня именно этот аспект. Это один из способов сделать добро людям, показать миру, что есть политические заключенные. Мы не можем позволить белорусским властям снимать людей с политической сцены только на том основании, что они выступают против режима. Это реальные люди со своим мнением. Вот почему нам нужно показать нашу поддержку на личном уровне. Более того, это не только для того, чтобы просто показать политических заключенных, но и для того, чтобы продемонстрировать, что мир видит и думает о них и их семьях.

– В последнее время в Германии все чаще говорят о Беларуси. Одна из причин — миграционный кризис на границе с Евросоюзом. Как эта ситуация повлияла на немецкий политикум и простых немцев? Изменилось ли отношение к Лукашенко и его диктатуре?

– Во-первых, я бы не стал говорить о миграционном кризисе отдельно, потому что это кризис режима в Беларуси. Эта диктатура использует людей в своих политических целях. Режим просто хочет избавиться от санкций.

Кризис на границе был вызван не мигрантами, а диктатурой в Беларуси, мы четко на это ориентируемся. Привезти этих людей в Беларусь с ложными обещаниями, чтобы использовать их в политической повестке дня, — это было решение Лукашенко. Ситуация еще раз показывает, что он не заботится о правах человека ни на секунду.

Вот почему мы должны помогать людям и решать более широкие политические аспекты проблемы. Под угрозой оказались жизни людей на границе. Гуманитарные организации должны немедленно получить доступ к нуждающимся — по обе стороны границы. Слишком многие уже погибли.

Кроме того, нас не может обмануть сама эта ситуации. Мы не только сосредотачиваемся на том, что происходит там, мы видим репрессии, которые происходят в отношении политических активистов в Беларуси.

– Какие инструменты воздействия на белорусского диктатора вы видите?

– ЕС уже ввел некоторые ограничительные меры. Всего две недели назад пятый пакет санкций был принят против 17 физических и 11 юридических лиц, связанных с режимом. Я считаю, что это важный шаг вперед, но, возможно, не последний.

– Представитель вашей партии, госпожа Анналена Бербок, заняла пост главы МИД Германии. Если следить за белорусскими и украинскими медиа, то c ней связывают очень много надежд. Российские медиа наоборот ее демонизируют. Это связано с ее принципиальной позицией по отношению к диктатурам Путина и Лукашенко. Ждать ли каких-то изменений во внешней политике Германии в новом правительстве?

– У нас есть четкий компас во внешней политике в отношении России и других правительств мира. Мы хотим навязать внешнюю политику, основанную на ценностях. Диалог важен, но он не может быть без цели.

Вот почему мы поддерживаем демократические гражданские общества в других странах. Поэтому мы продолжим решать проблемы и будем предельно ясны.

– Сегодня перед демократическим миром стоит очень много вызовов. Китайская диктатура, диктатуры Путина, Лукашенко. Долгое время европейских политиков упрекали за так называемый «realpolitik». Видите ли вы предпосылки для того, чтобы Запад перешел к более ценностной политике и начал более жестко отвечать диктаторским режимам?

– Эти ценности нужны нам, чтобы иметь хороший подход в политике. Если мы хотим влиять на мир, мы должны увидеть реальность, существующую в некоторых странах. Необходимо обращаться к фактам и использовать инструменты в областях, чтобы иметь реальный и честный разговор. Мир должен регулироваться силой слова, а не насилием, поэтому мы хотим добиться этого посредством дипломатических отношений. Нам нужна коммуникация ценностей, чтобы делать сильные послания вместе с другими инструментами.

— Хотелось бы спросить вас как юриста. Видите ли вы перспективы в преследовании людей, ответственных за преступления против человечности в Беларуси в рамках универсальной юрисдикции. Видите ли вы возможность начать судебный процесс против Лукашенко лично?

— У нас должны быть серьезные возможности применения международного уголовного права к людям, совершающим такие преступления. Пока существует этот режим, у нас должны быть сильные нормы международного права и суды, мы должны их использовать.

– У вас есть возможность через наш сайт обратиться к белорусам, которые уже почти полтора года борются за свою свободу. Что бы вы им сказали?

– Меня впечатляют белорусские демократические активисты не только в Беларуси, но и в Польше, Литве и других странах. Меня глубоко трогает то, что вы все делаете для демократии и свободы. Мы твердо на вашей стороне.

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