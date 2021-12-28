Что нужно знать белорусскому водителю, если ГАИ просит «подышать в трубочку» 7 28.12.2021, 15:20

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иллюстрационное фото

Важные и не всем известные моменты прохождения этой процедуры.

ГАИ уже предупредила, что под Новый год особое внимание уделит выявлению нетрезвых водителей. Это значит, что шанс отправиться на медосвидетельствование для многих значительно вырастет. О важных и не всем известных моментах прохождения этой процедуры Office Life поговорил с адвокатом Павлом Латышевым.

Сразу оговоримся, что речь будем вести об обычных ситуациях, а не об освидетельствовании при совершении ДТП.

Итак, сотрудник ГАИ остановил водителя и заподозрил, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения.

Можно ли отказаться «дышать в трубочку»?

— Исходя из смысла закона считаю, что сначала освидетельствование проводится на месте, и только при необходимости инспектор может предложить вам пройти проверку в больнице с участием врача, — обращает внимание Павел Латышев.

Во-первых, такая необходимость может быть связана с отсутствием прибора у инспектора ДПС. Во-вторых, прибор мог показать от 0,2 до 0,45 промилле. Иногда инспекторы сразу предлагают ехать в учреждение здравоохранения для определения наличия или отсутствия состоянии опьянения. Закон не исключает и такого варианта.

«Подышали», вопросов не возникло — можете ехать дальше.

За отказ о прохождения освидетельствования предусмотрена административная ответственность (штраф 200 базовых величин — сейчас это 5800 рублей, а также лишение прав на пять лет). Но при этом адвокат поясняет: прохождение освидетельствования — это процессуальное действие, и оно должно проходить в рамках начатого административного процесса. То есть при нем, по его мнению, должны быть понятые (исходя из процессуального статуса понятия понятого), должен быть составлен протокол, а приборы или экспресс-тесты, которые используются, должны быть сертифицированы. Например, китайские алкотестеры-дудочки к таким приборам не относятся и применяться не должны. Кроме того, вы имеете право ознакомиться со свидетельствами о поверке приборов, которые используются при прохождении освидетельствования.

— Нарушение проведения процедуры освидетельствования — это безусловное основание для прекращения дела по статье «пьянка за рулем» и для возврата водительских прав, — убежден Павел Латышев.

Когда нужно и «дуть», и сдавать кровь?

Здесь Павел Латышев напоминает, что еще в 2020 году в законодательство были внесены изменения, которые устранили пробелы в этом вопросе (речь об изменениях в Положение «О порядке проведения освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ», утвержденное постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14 апреля 2011 г. № 497).

До этого, например, возникали ситуации, когда водитель продулся, прибор показал, что он трезвый, а инспектор говорит сдать кровь. Или, наоборот, прибор показал 0,3 промилле, водитель сам хочет сдать кровь, но ему в этом отказывают.

Сейчас есть четкий перечень ситуаций, при которых нужно будет и «дуть», и сдавать кровь:

• при освидетельствовании физических лиц на предмет выявления состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ;

• при положительном результате экспресс-тестов;

• при наличии абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации от 0,2 до 0,45 промилле или наличии паров абсолютного этилового спирта в концентрации от 100 до 225 микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха у освидетельствуемого физического лица в одной из проведенных проб;

• при наличии в одной пробе, проведенной с использованием средства измерения, абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или паров абсолютного этилового спирта 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха, а в другой пробе — абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и менее промилле или паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и менее микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха;

• при освидетельствовании участников дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли и (или) пострадали люди.

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