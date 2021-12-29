«Говорил, что собака его никогда не укусит» 9 29.12.2021, 12:31

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иллюстрационное фото

Что рассказала мать белоруса, которого загрыз алабай.

Вечером 24 декабря в агрогородке Столовичи Барановичского района собака породы алабай убила своего 49-летнего хозяина и покусала его знакомого. Intex-press поговорила с матерью погибшего мужчины о нем, его собаках и причинах трагедии.

Погибшего звали Владимир. Ему было 49 лет, он работал на одном из частных предприятий в Барановичах.

— Володя мой такой хороший был, работящий, всем помогал, — рассказывает его мама Галина Владимировна.

В Столовичах у Владимира был свой дом, в котором он делал ремонт. А во дворе этого дома стоял вольер с алабаями. Их у Владимира было четыре.

— Собак Володя разводил не первый год. Любил их больше всего, они тоже к нему постоянно ластились. Он всегда называл их своими детьми и шутил, что, если умрет, собаки никого к нему не подпустят: так они его любят, — рассказывает Галина Владимировна.

Алабаи, по словам женщины, всегда слушались своего хозяина и не проявляли агрессии в его адрес. Он занимался с ними, дрессировал, собаки не были бесхозными, но никого кроме Владимира хозяином не признавали.

— Я говорила ему: Володя, своди их. Зачем тебе такие собаки? А он мне «нет, это мои дети», — вспоминает Галина Владимировна. — Володя говорил, что собака его никогда не укусит. А она вон как укусила.

«Истек кровью, потому что к нему не могли подойти»

Последний раз Галина Владимировна видела сына накануне трагедии: Владимир заходил к ней забрать двери, которые ему в тот вечер устанавливали. Женщина говорит, что сын торопился закончить дела в Столовичах, потому что ему нужно было на работу в Барановичи.

А утром 25 декабря Галина Владимировна узнала, что ее сына больше нет.

— Я сидела дома. Пришла моя дочь: на ней не было лица, — вспоминает женщина. — Что-то случилось, спрашиваю, что-то с Володей? Она кивает. Володи больше нет? И она ответила, что Володи больше нет.

Как Владимир погиб, женщина знает лишь со слов. Ей рассказали, что сын с приятелем работали допоздна. Когда, закончив работу, его знакомый уходил, на него внезапно напал алабай. Владимир попытался отогнать собаку, но она набросилась и на него. Знакомому удалось спастись, а Владимиру — нет.

— Он истек кровью, потому что к нему не могли подойти, чтобы оказать первую помощь. Все ведь боялись за свою жизнь. Милиционеры стреляли из соседнего двора, чтобы отпугнуть собаку. А потом они начали стрелять в нее, — рассказывает женщина. — «Скорая» забрала Володю. Он в машине минут двадцать еще пожил и скончался от потери крови. Это же написано в его заключении о смерти.

Хоронили Владимира 27 декабря.

Собак, которые жили у Владимира, по словам его матери, застрелили, потому что «с ними никто кроме Володи не справился бы».

Напомним, в деревне Столовичи вечером 24 декабря алабаи насмерть загрызли мужчину.

Как сообщает районная газета «Наш край», несколько мужчин выполняли строительные работы во дворе одного из частных домов в деревне. Там находился вольер для собак. В какой-то момент собаки оказались вне огороженной территории.

— Все произошло настолько быстро, что никто даже опомниться не успел. Алабай начал бросаться на людей, одного успел схватить зубами за руку, но мужчина смог освободиться и отбежать в сторону. После этого пес набросился на второго, повалил его на землю и начал кусать, — рассказал изданию один из очевидцев. — Мы сразу вызвали скорую помощь.

Медики отвезли обоих пострадавших в больницу. Как писала районка, одного из мужчин после оказания медицинской помощи отпустили домой. Травмы, которые получил второй, оказались гораздо более серьезными: ему потребовалась экстренная оперативная помощь. Однако во время проведения операции мужчина скончался.

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