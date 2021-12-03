«Шуневич извинялся на премьере» 3.12.2021, 8:39

7,122

Неизвестные факты о белорусских фильмах, которые претендовали на «Оскар».

Вчера стало известно, что фильм «Кураж» попробует завоевать «Оскар» от Беларуси. The Village Беларусь вспомнил, какие еще ленты пытались получить знаменитую статуэтку и что из этого вышло.

Хрусталь / Crystal Swan

91-я премия «Оскар», 2019

РЕЖИССЕР: Дарья Жук

IMDb: 7.0/10 мм; «Кинопоиск»: 7.0/10

НАГРАДЫ:

2018 — IX Одесский Международный кинофестиваль (Украина) — Гран-при «Золотой Дюк»

2018 — XXVI Фестиваль российского кино «Окно в Европу» (Россия) — главный приз конкурса «Копродукция. Окно в мир»

2018 — Кинофестиваль в Корке (Ирландия) — Премия молодёжного жюри за лучшую режиссуру

2018 — Алматинский кинофестиваль (Казахстан) — Гран-при

2018 — XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» во Владивостоке (Россия) — приз зрительских симпатий

2018 — Тбилисский международный кинофестиваль (Грузия) — главный приз «Золотой Прометей» за «лучший игровой фильм»

Летом 2018 года стало известно, что Беларусь впервые за двадцать лет выдвинет фильм на получение «Оскара». Сразу после этого организовали (точнее, восстановили — но об этом скажем ниже) национальный оскаровский комитет и отобрали две ленты, чтобы одну из них выдвинуть на премию. Просмотрели «Пес рыжий» (сообщалось, что, скорее, «для галочки», чтобы была видимость выборов) и «Хрусталь». В итоге покорять американскую киноакадемию в номинации «Лучший иностранный фильм» и отправили «Хрусталь», чья мировая премьера состоялась на кинофестивале в Карловых Варах в июне 2018-го.

СЮЖЕТ: Главная героиня Веля живет в 90-х в Минске и мечтает поехать в Чикаго. Но она не может получить визу из-за того, что у нее нет справки с места работы. Тогда она достает фальшивую справку о том, что работает менеджером хрустального завода. Но Веля боится, что посольские работники попытаются «пробить» правдивость данных из справки, и отправляется в поселок Хрустальный, чтобы дождаться звонка из посольства и подтвердить легенду.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: В конце августа 2018–го фильм вышел в белорусский прокат. И вот тогда-то оказалось, что из него вырезали сцены, касающиеся белорусской истории. У оригинального фильма была политически окрашенная концовка: с массовой демонстрацией, криками «Свободу-свободу!» и растяжками «Чарнобыльскі шлях». В минской прокатной версии ничего подобного не было.

Всего в Беларуси фильм посмотрели 18.184 зрителя, а кассовые сборы составили 109.120 рублей (51.148 долларов).

В октябре «Хрусталь» стал на один шаг к «Оскару» ближе: он вошел в лонг-лист премии (всего в этот предварительный список вошли 87 лент).

В середине декабря американская киноакадемия опубликовала шорт-лист номинантов: число соискателей сократилось до 9 картин. И «Хрусталь» в него не попал. А значит, пропали надежды на получение «Оскара» в феврале-2019.

«Дебют» / Debut

92-я премия «Оскар», 2020

РЕЖИССЕР: Анастасия Мирошниченко

IMDb: 7.8/10; «Кинопоиск»: 7.8/10

НАГРАДЫ:

2018 - Премия Special Mention на 58–м Краковском кинофестивале

2018 – премия «Лучший фильм в неигровой форме» Национальной кинопремии Беларуси

В начале осени 2019 года Национальный оскаровский комитет снова засел за просмотр фильмов, чтобы отобрать ленту и подать заявку на «Оскар». В «кастинге» участвовало три фильма: «Дебют» Анастасии Мирошниченко, «Внутри себя» Сергея Талыбова и «Кадиш» Константина Фама. Комитет посовещался и решил, что Беларусь на «Оскаре» в номинации будет представлять лента «Дебют».

Сначала хотели податься лишь на номинацию «Лучший иностранный фильм», но потом также заявили «Дебют» в номинации «Лучший документальный фильм». А премьера «Дебюта» прошла еще на 30–м фестивале документального кино в Амстердаме в 2017 году.

СЮЖЕТ: Документальный фильм рассказывает о женской исправительной колонии №4 в Гомеле. Заключенные участвуют в самодеятельности: профессиональный режиссер Алексей Бычков ставит спектакль, и для 11 актрис, занятых в постановке, это возможность легально вырваться за забор колонии, пусть и ненадолго: премьера «Солнце светит всем» пройдет в Гомельском драматическом театре (и дебют актрис увидят их близкие родственники). Но фокус ленты не та том, как героини ведут себя на сцене, а на том, что они и в тюрьме остались женщинами, матерями, человеками.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: На премьере спектакля, о котором рассказывает фильм, тогдашний министр МВД Игорь Шуневич извинялся: «Я сегодня поторопился назвать участниц социального проекта спецконтингентом. Они прежде всего люди, и, как видим, талантливые».

В начале октября комитет «Оскар» выкатил лонг-лист премии: «Дебют» в него вошел наряду со 158 фильмами из 93 стран. А в середине декабря на сайте Американской киноакадемии был опубликован шорт-лист премии из десяти позиций. «Дебют» в него снова не попал.

«Озеро радости» / Lake of Happiness

93-я премия «Оскар», 2021

РЕЖИССЕР: Алексей Полуян

IMDb: 7.8/10; Кинопоиск: недостаточно оценок

НАГРАДЫ:

2019 — «серебро» на Международном фестивале кино и музыки «Кустендорф» (Сербия)

2019 — кинопремия Hessen Film Awards в номинации «Лучший короткометражный фильм»

2019 — Главный приз на Международном кинофестивале Nevada City Film Festival, также победа в номинации Best narrativ short

2019 — награда лучшей актрисе Best Actress на фестивале короткометражного кино FICBUEU (Испания)

2020 — Победа на международном фестивале короткометражных фильмов LA Shorts, Лос-Анджелес

2020 — Победа на Trieste Film Festival (Италия)

Всего картина была показана минимум на семидесяти фестивалях и получила тридцать наград.

Премьера фильма состоялась в 2018 году на французском фестивале короткого кино в Клермон-Ферране (Clermont Ferrand International Short Film Festival). А после победы на фестивале LA Shorts в 2020–м режиссер Алексей Полуян заявил: «С этого момента фильм официально квалифицировался на премию „Оскар 2021“. Жыве Беларусь!»

СЮЖЕТ: короткометражный (всего полчаса) фильм «Озеро радости» — это экранизация книги Виктора Мартиновича. Лента рассказывает о девятилетней Ясе, жизнь которой кардинально изменилась после смерти матери. После того, как отец отвозит Ясю в интернат, та решает начать строить свою новую жизнь и сбежать из интерната.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Фильм снимали в деревне Любейки в Ляховичском районе: ранее режиссер там же снимал свою документальную ленту «Край женщин».

Из-за коронавируса вручение «Оскара» отложили, и поэтому даже формирование лонг-листа состоялось не в октябре, как обычно, а лишь в конце января-2021. Вместе с «Озером радости» в лонг-лист квалифицировались более 100 короткометражных фильмов.

А в начале февраля опубликовали и шорт-лист. Фильм Полуяна туда не попал. Таким образом, уже третий раз подряд лента от Беларуси отсеялась на стадии лонг-листа.

Courage/«Кураж»

94-я премия «Оскар», 2022

РЕЖИССЕР: Алексей Полуян

Документальный фильм «Кураж» о мирных протестах в Беларуси 2020 года впервые показали на знаменитом кинофестивале Berlinale-2021. А в самом начале декабря этого года стало известно, что «Кураж» попал и в лонг-лист «Оскара» в номинации «Лучший документальный фильм».

СЮЖЕТ: Фильм, который снимался еще с 2018 года, рассказывает о трех артистических натурах, главные герои — актер и музыкант Денис Тарасенко и актеры «Свободного театра» Павел Городницкий и Марина Якубович — ставят социально-критические пьесы. Уже это само по себе в Беларуси делать непросто. Но с 26 минуты в кадре только протестные события августа-2020 с выстрелами, взрывами и милицейским насилием.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Основным оператором ленты стала Таня Гаврильчик, бывшая видеооператор «Нашей нивы». Кадры снимали ежедневно со дня выборов и вплоть до 30 августа и прятали отснятое в трех тайниках.

«Кураж» попал в лонг-лист вместе со 138 другими фильмами. А шорт-лист «Оскара» опубликуют в феврале 2022 года.

А что еще

В самом начале мы отметили, что Беларусь впервые за двадцать лет решила заявиться на «Оскар». Значит ли это, что были и другие, более ранние попытки?

Да, были.

На 67-й «Оскар» 1994 года заявили игровой фильм французской сценаристки и режиссера Иоланды Зоберман «Я ИВАН, ТЫ АБРАМ» (Moi Ivan, Toi Abraham, рейтинг на IMDb 6.0, на «Кинопоиске» 6.446). Лента рассказывает о приграничном поселке в Польше тридцатых годов, откуда два подростка — Иван и Абрам — сбегают от взрослых. На их поиски отправляются сестра Абрама Рахиль и ее жених, коммунист-подпольщик Аарон. Фильм снимали в Гродно и впервые показали на Варшавском кинофестивале 1993-го. Лента получила премию молодёжного жюри (французское кино) на Каннском кинофестивале в 1993 году и главный приз «Золотой Георгий» Московского международного кинофестиваля в 1993 году. Фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм» вместе с 45 другими лентами, но статуэтка досталось российскому «Утомленные солнцем».

На 69–й «Оскар» (церемония прошла в 1997-м) от Беларуси выдвинули фильм российского режиссера Дмитрия Астрахана «ИЗ АДА В АД», который также рассказывает о евреях — но на этот раз уже про погром в польском городе Кельце после войны. Фильм снимался в Минске (вообще в те годы Астрахан снял в Беларуси несколько своих лент). Фильм получил приз за лучшую мужскую и женскую роли на «Кинотавре». Вместе с 38 другими картинами «Из ада в ад» попыталась получить «Оскар» за лучший иностранный фильм, но в тот раз статуэтка уехала в Чехию за фильм «Коля».

И это еще не все. На 93-ю премию «Оскар», про которую мы уже рассказывали, в декабре 2020-го выдвинули ленту Вадима Перельмана «УРОКИ ФАРСИ». Она рассказывает — ну вы поняли — снова про евреев, на этот раз про бельгийского еврея Жиля, который попал в немецкий концлагерь. Но чтобы выжить, он выдает себе за перса — и вскоре становится учителем фарси для заведующего кухней, который после войны собирается переехать к брату в Тегеран и открыть там ресторан. Вот только Жиль на фарси говорить не умеет, поэтому на ходу выдумывает слова и учит этому новоязу заведующего. Но вскоре фильм исключили из заявочного листа: американская киноакадемия посчитала, что фильм «недостаточно белорусский»: режиссер — украинец по месту рождения и американец по гражданству, главные актеры — аргентинец и немец, рассказ в основе сюжета — немецкий, сценарий — русско-английский, снимали российские и немецкие киностудии (при сотрудничестве «Беларусьфильма»). И хотя снимали фильм в Бобруйске и Микашевичах, все же основной язык картины не является государственным языком страны, от которой «Уроки фарси» заявили на «Оскар», — вот по совокупности фактов ленту и сняли с конкурса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».