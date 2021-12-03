Санкции, арест активов и трибунал над Лукашенко: что ЕC может сделать для Беларуси 3.12.2021, 13:42

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Брюссель нуждается в более смелой и эффективной повестке.

Бывший премьер-министр Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс в статье для издания euobserver предложил шесть основных пунктов повестки для изменений в демократической Беларуси. Сайт Charter97.org приводит перевод статьи с английского языка:

— Обращаясь к Европейскому Парламенту на пленарной сессии в Страсбурге 24 ноября 2021 года, Светлана Тихановская заявила, что демократическое движение Беларуси не может себе позволить еще долго ждать реакции от Европы и что выражение солидарности и обеспокоенности со стороны Европы пора перевести в плоскость конкретных дел. Она подчеркнула, что Европе в отношениях с автократией нужно перейти к действиям на опережение. Это заявление Тихановской стало сигналом к пробуждению для политического сообщества ЕС, которое нуждается в более смелой и эффективной повестке демократических изменений в Беларуси.

Нижеизложенные предложения по формированию совместной повестки из шести пунктов приобрели конкретные очертания после вдохновляющих и интенсивных консультаций, которые прошли между нами, Тихановской, ее командой и другими депутатами Европейского Парламента – друзьями демократической Беларуси. По моему убеждению, данные действия – это прямой путь вперед для ЕС совместно с демократическими силами Беларуси, который сделает трансформацию к демократии возможной.

1. Использование международных трибуналов для восстановления справедливости в отношении белорусского народа

ЕС должен предпринять реальные действия для того, чтобы побороть беззаконие в Беларуси, коим пользуется Лукашенко и его режим. Органам ЕС совместно с отдельными странами ЕС следует возглавить подготовительную работу по привлечению Лукашенко и сообщников его незаконного режима к ответственности через Международный суд ООН в Гааге за преступления против белорусского народа, в частности – за нарушения Конвенции против пыток. Структурам ЕС также следует напомнить белорусским властям, что организация и пособничество нелегальной переправе мигрантов на территорию ЕС – это международное преступление, за которое Лукашенко и его пособники должны быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, нарушение которой влечет за собой правовую возможность подать на белорусские власти в Международный суд ООН в Гааге. ЕС следует инициировать процедуру привлечения Лукашенко к международной ответственности за похищение самолета компании Ryanair в нарушение Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и других международных соглашений. Также ЕС следует согласовывать действия с отдельными государствами-членами, стремящимися к использованию национальных механизмов универсальной юрисдикции для привлечения виновных в преступлении против белорусов к ответственности.

2. Арест на активы Лукашенко и его семьи

Вместе с международными партнерами ЕС должен взять на себя инициативу по заморозке активов, хранимых Лукашенко и его семьей за границей, в том числе в арабских странах. В качестве первого шага в этом направлении ЕС следует составить подробный отчет об активах, принадлежащих Лукашенко и его окружению, а также о субъектах, помогающих в распределении этих активов за границей. Все лица, оказывающие содействие в перемещении этих активов за границей, должны подвергнуться целевым санкциям ЕС.

3. Ужесточение санкций пособникам Лукашенко и его режима: сигнал Кремлю

ЕС должен ввести целевые санкции против кремлевского режима и его олигархов, поддерживающих преступную деятельность Лукашенко. Такие санкции следует ввести, как минимум, в связи с: 1) поддержкой Кремлем преступлений Лукашенко в отношении внутренней оппозиции и гражданского общества и 2) поддержкой Кремлем преступлений Лукашенко в контексте организации гибридной войны на внешних границах ЕС. ЕС следует также наложить санкции на российские активы, используемые для прямого или косвенного вмешательства в демократические процессы в Беларуси. Институтам ЕС следует составлять регулярные отчеты по финансовому вмешательству России во внутренние дела Беларуси, в том числе – в стратегических секторах, а также включать сведения об активах Лукашенко и его окружения.

ЕС нужно отправить четкий сигнал Кремлю, что любые договоренности с режимом Лукашенко, в частности – о так называемом «союзном государстве» и иных инициативах, направленных на поступательное уничтожение государственного суверенитета Беларуси, не имеют юридической силы, так как у нелегитимного режима Лукашенко нет права принятия решений, тем более относящихся к суверенитету белорусского народа. Попытки Кремля осуществить аннексию Беларуси со стороны ЕС должны быть встречены четкой угрозой введения аналогичных санкций против Кремля, как и в случае незаконной аннексии Крыма.

4. Стремление к примирению с бюрократами режима, не замешанными в преступлениях и желающими идти на сотрудничество в построении будущей демократической Беларуси

ЕС должен помочь демократической Беларуси эффективно оценить и с самого начала отделить белорусских госслужащих, запятнанных преступлениями режима Лукашенко, от тех, кто смог избежать участия в них. Это может быть сделано в формате инициативы по установлению истины и примирению на основе опыта многих бывших диктатур, например – Комиссии правды и примирения в ЮАР. Чиновники, которые в ходе участия в программах правды и примирения докажут, что не были замешаны в преступлениях режима Лукашенко, должны быть приглашены продолжить работу в демократической Беларуси. Те из них, кто бежал от преследования режима или пострадал от пыток режима в тюрьме, с самого начала должны возглавить организацию процесса примирения в демократической Беларуси.

5. Немедленное начало Плана Маршалла ЕС для поддержки демократических изменений в Беларуси

Комиссией утвержден масштабный «План Маршалла» в размере 3,5 млрд евро финансовой и инвестиционной поддержки демократической Беларуси, которая должна быть предоставлена немедленно после демократических изменений. К сожалению, публичный потенциал этого плана в полной мере пока не использован: нет возглавляемой ЕС подробной дискуссии «по существу» с лидерами белорусской демократической революции по поводу практических аспектов реализации данного плана. Обычным белорусам очень мало известно о планах ЕС по оказанию помощи демократической Беларуси после смены власти.

Таким образом, представителям ЕС совместно с белорусскими экспертами по демократическим изменениям необходимо немедленно приступить к интенсивным публичным консультациям по поводу практической стороны реализации Плана Маршалла. Органам ЕС следует прямо сейчас вступить во взаимодействие по этому поводу с представителями демократической Беларуси. ЕС должен начать структурированный политический диалог по вопросу реформ и инвестиций, о которых идет речь в плане поддержки Беларуси, и предоставить помощь в области усиления административного и адвокационного потенциала демократических сил Беларуси, участвующих в подготовке к осуществлению плана.

Это поможет белорусам не только глубже понять возможности, предоставляемые Планом Маршалла, но и лучше организоваться и привыкнуть к идее, что после демократической смены власти достойным выбором для них является европейский вектор. Подобные дискуссии могут оказать существенное влияние на сегодняшние настроения белорусов, на сам процесс перехода к демократии и на геополитическое направление, которое они будут склонны выбрать для себя после демократических изменений.

На начальной стадии после установления демократии в Беларуси утвержденный Комиссией план объемом в 3,5 млрд – это хорошее начало. Однако после того, как будет сформирована архитектура финансирования развития, появится необходимость проведения донорской конференции для демократической Беларуси, после которой может начаться активная фаза инвестиционной поддержки модернизации Беларуси. Реально на модернизацию Беларуси в предстоящие 5 лет может понадобиться от 10 до 15 миллиардов евро, не включая расходы на внешний долг.

Для реализации плана ЕС понадобится подготовительная работа с обеих сторон – со стороны ЕС и демократических сил Беларуси, приступать к которой нужно уже сейчас. Со стороны ЕС необходима выработка постоянной архитектуры и механизма политического диалога с белорусскими демократами, а также стремление к достижению договоренности по поводу совместного видения как по вопросу плана инвестиционной поддержки, так и на тему дальнейших взаимоотношений между демократической Беларусью и ЕС. Данный механизм может быть организован в виде промежуточного международного соглашения между ЕС и лидерами борьбы за демократические изменения в Беларуси.

6. Построение будущих отношений между ЕС и демократической Беларусью: соглашение о совместных руководящих принципах по вопросу политики в рамках инициативы «Восточное партнерство» на данном этапе и после демократических изменений

ЕС необходимо качественное обновление политики, направленной на достижение демократических изменений в Беларуси, а также более активное взаимодействие с демократическими силами Беларуси путем предоставления им места на саммите «Восточного партнерства». ЕС может пойти на большее и учредить аккредитованное представительство демократической Беларуси в ЕС и государствах-членах. Качественное обновление отношений – необходимый шаг для поддержки демократических изменений в Беларуси со стороны ЕС. ЕС следует в максимально сжатые сроки обрисовать четкую перспективу взаимоотношений с демократической Беларусью. Она должна заключаться в гораздо более высоком уровне сотрудничества, который найдет отражение в договоре об ассоциации нового поколения между ЕС и демократической Беларусью.

ЕС может внести дополнительный вклад в укрепление демократического движения Беларуси посредством организации ежегодных саммитов ЕС с демократическими силами страны, после которых будут приниматься договоренности о совместной работе по политическим направлениям. Например, на первом саммите ЕС вместе с делегацией демократических сил Беларуси сможет договориться о следующих руководящих принципах: (1) будущее отношений ЕС с демократической Беларусью после падения режима, (2) промежуточная архитектура политического диалога ЕС с представителями демократической Беларуси, (3) архитектура реализации комплексного многомиллиардного плана ЕС, промежуточная и после падения режима, (4) учреждение ведущей группы со стороны ЕС для работы по достижению международной справедливости для белорусского народа (судебному процессу над Лукашенко).

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