Россияне могут остаться без пива 1 3.12.2021, 21:20

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Введение в РФ обязательной маркировки пива может привести к коллапсу на пивоваренном рынке.

Обозначенные Минпромторгом сроки введения маркировки пива в России — сентябрь 2022 года — являются нереалистичными. Об этом РБК сообщил представитель Ассоциации производителей пива (объединяет AB InBev Efes, «Балтику» и Heineken).

«Уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита, а в конце года эта ситуация может распространиться и на другие сегменты», — предупредил он.

В АПП подчеркнули, что пока не решен вопрос сосуществования двух систем — Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) и маркировки, так как регуляторы не раз заявляли, что рынок будет работать только с одной.

Также за девять месяцев поставщики специализированного оборудования для внедрения маркировки не смогут удовлетворить потребности российского рынка, считает представитель ассоциации. Помимо этого продолжительное время уйдет на установку и тестирование оборудования пивоварами.

«Особенно стоит учесть фактор, что для маркировки отдельных видов упаковки, например алюминиевых банок, пока нет подходящих технических решений», — добавили в АПП.

Реализация проекта по введению маркировки пива также может привести к росту конечных цен на товар и впоследствии к росту нелегального рынка.

В ассоциации выразили уверенность, что для внедрения проекта маркировки необходим значительно более длительный период, чем установленный.

Старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова заявила, что в компании крайне удивлены тем, что проект введения маркировки для пива не предполагает переходный период после окончания эксперимента. Это не позволит участникам рынка подготовиться к обязательным требованиям, подчеркнула она.

«В случае, если проект постановления будет принят в таком виде, можно ожидать, что рынок пива будет парализован, в итоге часть участников производства и оборота будет вынуждена уйти с рынка, бюджет недосчитается налогов, в том числе региональные бюджеты — акцизов», — добавила Федорова.

Директор по корпоративным отношениям Heineken в России Алексей Воробьев также заявил, что сроки внедрения маркировки необходимо сдвигать вперед минимум на 9–12 месяцев. Так, после завершения эксперимента в августе индустрии потребуется «достаточный переходный период», чтобы войти в маркировку без рисков для производства, устойчивости товаропроводящей цепи и снижения акцизных поступлений, подчеркнул он.

По словам директора по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораза Дурдыева, сроки внедрения маркировки следует сдвигать на несколько лет. Он указал на необходимость считаться с текущей конъюнктурой рынка логистических услуг: ограничениями из-за COVID-19, перебоями с поставками ИТ-решений, глобальными транспортными проблемами.

В противном случае, отметил он, внедрение маркировки с 1 сентября 2022 года приведет к полной остановке производств, налоговым и финансовым потерям и потерям рабочих мест. «Также это напрямую скажется на потребителях, которых ждет дефицит и отсутствие любимой продукции на полках», — заключил Дурдыев.

Ранее Минпромторг подготовил проект о сроках обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Согласно документу, маркировка пива в специализированной упаковке будет введена с 1 сентября 2022 года, а маркировка для напитков в других видах упаковки — с 1 декабря 2022 года.

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