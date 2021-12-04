Дания возглавила мировой рейтинг эффективности борьбы с изменением климата 4.12.2021, 17:41

Страна показала лучше результаты по внедрению возобновляемых источников энергии

Дания возглавила мировой рейтинг эффективности борьбы с изменением климата CCPI. Страна показала лучше результаты по снижению объемов выбросов парниковых газов, внедрению возобновляемых источников энергии и экологической политике, пишет «Евро пульс».

Всего CCPI оценивает эффективность 60 стран по 4 категориям: объем выбросов парниковых газов, использование возобновляемых источников энергии, использование энергии (рациональность энергопотребления) и климатическая политика. После этого страны ранжируются по шкале от «очень высокого» до «очень низкого».

CCPI объясняет, что ни одна страна в настоящее время не демонстрирует достаточно высоких показателей во всех 4 категориях, чтобы получить «очень высокий» балл. По этой причине 1, 2 и 3 места в рейтинге остались пустыми.

Дания заняла четвертое место, добившись высоких баллов в 3 из 4 категорий, и, следовательно, самое высокое — в CCPI.

Из стран ЕС в группу стран с высоким вкладом в борьбу с изменениями климата также вошли Швеция, Литва, Мальта, Германия, Финляндия, Португалия, Франция и Люксембург; всего там 14 стран. Россия в этом году оказалась на 56 позиции рейтинга.

Рейтинг эффективности борьбы с изменением климата CCPI — показатель, ежегодно составляемый с 2005 года немецкой экологической организацией Germanwatch.

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