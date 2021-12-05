Дмитрий Глуховский: Кто-то должен отшлепать Лукашенко 5 5.12.2021, 10:10

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Этот процесс уже начинается.

Российский писатель Дмитрий Глуховский на «Эхе Москвы» прокомментировал нелегитимность Лукашенко и события в Беларуси:

— Это человек с очень низкой, нулевой легитимацией, который сейчас держится в целом на штыках.

Очень смешно, конечно, что российские СМИ мейнстримовые пропагандистские вынуждены подыгрывать его песне и рассказывать про «эмиграционный кризис», который возник на границе Европы…

Бедная Беларусь. Но просто кто может в это поверить? В Беларуси вдруг какие-то «возникают» сирийские беженцы. Как они там возникают? Удивительное дело.

Но кто-то должен его, на самом деле, отшлепать, мне кажется, санкционно. И вот отшлепывание начинается.

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