Массовые «чистки» работников идут в регионах Беларуси 32 5.12.2021, 20:10

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Увольнения происходят на предприятиях, где не было массовых забастовок после выборов.

Массовые «чистки» работников массово идут в регионах Беларуси, передает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Добрый день! В Белавиа начались политические чистки, Чергинец дал команду уволить всех нелояльных режиму узурпатора.. Информация из первоисточника. На данный момент уже уволены бортпроводники с большим стажем».

«Списки пришли в Госстандарт и подведомственные организации (БелГИМ, БелГИСС, ТООТ и др.). В остальном все верно, пока не увольняют, люди пишут объяснительные, даже те, кто в списках подписавшихся за Бабарико».

«В Полоцком вагонном депо заставили уволиться как минимум одного человека с 23.34. Вызвали на беседу и поставили перед фактом: мы должны тебя уволить».

«Кобрин, увольняют 2 учителей за то, что в том году выходили на марши и отсидели по 15 суток».

«В Гомельской области увольняют судебно-медицинских экспертов. Сколько, не знаю, людей заставляют писать по собственному желанию».

«Калинковичи. У меня нет подробной информации. Точно знаю, что с РМЗ одного увольняли, с образования несколько человек, с музыкальной школы пару человек. Сегодня списки пришли в ЦРБ, пока неизвестно кого и сколько».

«Здравствуйте, на предприятии, МогилёвЛифтМаш, тоже идут сокращения. В прошлом году сокращали людей, а в этом опять, говорят, надо сократить 700 человек».

«ОАО Интеграл. Филиал НТЦ Белмикромистемы - уволено 6 человек, филиал Завод полупроводниковых приборов - уволено около 20 человек, Транзистор - около 20 человек, управление главного механика- около 25 человек».

«ОАО Зенит Могилёв 5 человек заставили написать по собственному желанию или будет статья. Два мастера, два рабочих и один ИТР и это сказали только начало, список 23 человека. Уволены за то, что были протоколы и подпись за Бабарико».

«КУПП" Брестское котельное хозяйство" увольняют по спискам. Точное количество людей неизвестно».

«Доброе утро, инфа по чисткам. Из музыкальной школы N1 в Минске увольняют трех завучей по понятными причинам. Родственник сообщил».

И интересное наблюдение от читателя:

«Здравствуйте, заметьте, нет ни одной новости о том, что списки с уволенными пришли на БМЗ или Гродно-Азот, МАЗ, те предприятия где после выборов на следующие дни, чуть не стало производства, отсюда и идёт вывод, что там, где почти не было никакой активности после выборов, сейчас массово чистят, а там, где есть вероятность, что коллектив встанет, точечно, не списками, стараются не поднимать бучу, чтоб не разгневать народ снова, только всеобщая солидарность нас спасет!».

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