«Лукашенко — это отыгранная пластинка» 11 6.12.2021, 8:52

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Пора вводить эмбарго на любую торговлю с режимом и его «кошельками».

США и ЕС ввели новый пакет санкций против белорусского режима. Они касаются государственного долга, белорусских чиновников - сотрудников пограничной службы и судей, а также нескольких государственных предприятий, включая «Гродно Азот» и «Беларусьнефть». С 8 декабря вступают в силу старые санкции Вашингтона против «Беларуськалия».

Как повлияют новые санкции Европы и США на диктатуру? Сайт Charter97.org посмотрел, что думают по этому читатели:

«Лукашенко сейчас в состоянии «проси что хочешь, Путин», только не лишай меня власти. Русские Таракана сейчас очень унижают. И про Крым заставили сказать. Может, Кремль уже и остановился бы, чтобы унизить еще и нас, белорусов, таким правителем, но санкции уже не остановить. Таракан уже все, отыгранная пластинка. Назад дороги нет. Кремлю без Запада не потянуть власть Таракана, не те финансы. Будут менять».

«Становятся очевидными действия кремлевского карлика по поддержке Картофельного лося. Он банально смотрит, что же будет с ним, на примере собутыльника из-под Шклова. Чем жестче давление на синепалого, тем очевидней схлопывание кремлевской ОПГ в лице ее лидера».

«И все дело в одном человеке, которого если убрать, то все тут же наладится в экономике, политике и самой жизни белорусов».

«Санкции «отменяют» хождение валюты в Беларуси. Будут заморожены вклады населения и юридических лиц в иностранной валюте. Ждите традиционный подарочный указ и 01.01.2022 радуйтесь новогоднему подарку!»

«Взаимствовать будут с валютных счетов обычных белорусов, которые играют в русскую рулетку с самозванцем».

«Перекрыть границу с Польшей, Литвой, Латвией. Контрабанде капец. Режиму хана».

«Вот интересно, если все «вражеское», чем пользуются ябатьки, отнять у них, через сколько до них дойдет, кто настоящий враг нашей родины?»

«Победить диктатора можно только лишив его поступления денег. Санкциями против экономики. Перестать покупать калийку, нефтянку, отказаться от транзита».

«Скажите спасибо за поддержку, а дальше сами - останавливайте забастовкой калий, нефтянку, железку, энергетику и т.д. Никто кроме вас - вашу работу вместо вас не сделает».

«Браво! Пожалуйста, поскорее с шестым и последующими пакетами санкций. Парадокс, но чем больше санкций - тем скорее белорусы станут свободными».

«Лукашистам впору подумать, если весь мир ополчился против них, может быть, дело не во всем мире, а в них?»

«По-хорошему, мы, белорусы, должны помочь Европе избавиться от психически нестабильного преступника, потому что речь идет о жизни и смерти каждого из нас. Сколько можно быть покорным стадом!»

«Нужны не просто санкции. Пора вводить эмбарго на любую торговлю с режимом и его кошельками»

«В очередном списке должны быть все силовики, судьи, правительство Луки и члены их семей, как невыездные и под санкциями. Северной Кореи в центре Европы быть не должно , не смотря на все потуги Кремля содержать нелегитимного (не избранного народом Беларуси) 3% Луки ! Путин озвучил переговоры с оппозицией, это приемлемый вариант».

«Надо принимать такие санкции, от которых будет ожидаемый результат. И такие возможности есть... в отличие от политической воли. И обязательно должно быть понимание и сострадание к тем, кто томится в тюрьмах только за то, что они честны и смелы».

«Почти тысяча политзаключенных и только 17 мерзких продажных холуев санкционировали... У них фактов и конкретных фамилий нет? Одних «судей и прокуроров» известных тварей с фамилиями и адресами через край!»

«Конкретно эти санкции очень важны. Показывают всему миру суть миграционного кризиса и кто его устроил, кто виноват. Выбивает почву из-под ног режимной и кремлевской пропаганды. Очередное преступление самозванца «засветилось» официально».

«Бандита и убийцу из Беларуси обсуждают люди высокого ранга Евросоюза и стран НАТО! Признайте этого подонка международным террористом и примените к нему методы борьбы, которые применяют к таким бандитам И сразу в мире станет спокойнее!»

«Помните, сипатый обнародовал какой-то список из 850 чел. своего «золотого запаса» кадров. Вот их всех туда. Ясно одно, чем хуже поддонку, тем быстрее падет режим и меньше будет мучиться народ», — считают читатели сайта Charter97.org.

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