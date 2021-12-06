«Бананы – как в Польше, яйца – как в России» 6 6.12.2021, 10:51

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Журналисты сравнили цены в Беларуси и соседних странах.

С начала 2021 года цены на продукты в Беларуси выросли на 10,5% по официальным данным за октябрь. По ощущениям покупателей цены растут значительнее. По последнему, сентябрьскому, опросу Нацбанка, больше половины респондентов считали, что цены выросли очень сильно, пишет myfin.by.

Однако на рост цен жалуются и в Польше, там продукты с начала года подорожали на 4,4%, в России – на 8,8%.

Однако цифры по инфляции из статистических отчетов не всегда дают полную информацию о фактическом положении дел. Еще со времен доковидных закупок мы остаемся в убеждении, что «в Польше» все дешевле, а «Россия большая и цены разные, но скоро у нас будет дороже».

Чтобы разобраться в реальной ситуации, журналисты собрали данные с нескольких международных ресурсов сравнения цен: www.numbeo.com, www.globalprice.info, где возможно собрали данные официальной статистики и посмотрели цены на похожие товары в розничных сетях Беларуси, России и Польше.

Сколько стоят продукты у нас, в России и в Польше

Журналисты определили диапазон цен, нашли или рассчитали средние показатели, а также перевели цены в белорусские рубли. Их результаты вышли такими.

В качестве средних журналисты взяли не середину между максимальной и минимальной ценой в диапазоне, а цену из официальной статистики или статистики отзывов в интернете. А также проверили, попадают ли цифры с сайтов розничных сетей в их диапазон цен.

Из данных таблицы можно сделать несколько простых выводов.

Если считать по средним показателям, то цены Беларуси самые низкие. В России набор продуктов из таблицы оказался дороже на 12%, в Польше – на 25% (расчет без сигарет и пива). Так выходит из данных статистики и рекламных материалов. Непонятным остается, как на высоких польских ценах годами процветали туры из Беларуси на закупки.

Посмотрим на ситуацию чуть иначе, возьмем с портала www.numbeo.com набор продуктов для полноценного питания по западному типу в пересчете на белорусские рубли. И сравним его цену в трех странах.

Почти то же самое, российский показатель выше на 10%, польский – на 24%. Правда зарплаты в России, в среднем, на 60% выше белорусских, в Польше зарабатывают в 2,5 раза больше, чем у нас.

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