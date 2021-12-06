Что происходит с очередями грузовиков на границе?
- 6.12.2021, 13:45
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Новый антирекорд.
"Ужас, как работать, Новый год так встретим в очереди этой", - пишут водители-международники, которые прямо сейчас пытаются выехать из Беларуси в сторону Евросоюза. «АвтоГродно» посмотрел, сколько грузовиков стоит почти без движения у пунктов пропуска.
Напомним, последние месяцы на выезд из РБ в очередях стояло от 1 200 до 2 000 грузовиков. Очередь резко увеличилась в последние дни ноября. А именно:
- 22 ноября 2021 в очередях скопилось 2 950 грузовиков
- 27 ноября - уже 3 750 фур
- 29 ноября - 4 130 грузовиков
- 1 декабря в очередях находилось более 4 620 фур
Сегодня, 6 декабря, новый антирекорд - более 4840 фур!
Где очереди самые большие?
Польское направление:
ПП "Берестовица" - более 520 грузовиков
ПП "Козловичи" - более 950 грузовиков
По информации польской стороны, время ожидания в очереди на въезд в Беларусь у ПП "Бобровники" снизилось до 20 часов.
Литовское направление:
ПП "Привалка" - более 370 грузовиков
ПП "Бенякони" - более 480 грузовиков
ПП "Каменный Лог" - более 690 грузовиков
ПП "Котловка" - более 410 грузовиков
ПП "Видзы" - более 310 грузовиков
Латвийское направление:
ПП "Урбаны" - более 670 грузовиков
ПП "Григоровщина" - более 440 грузовиков
По информации "Погранкомитета", очереди резко выросли у ПП "Козловичи" и "Урбаны". В "Привалках", напротив, очередь несколько уменьшилась.