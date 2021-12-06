Зеленский внес в Раду законопроект об экономическом паспорте украинцев 9 6.12.2021, 15:06

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Владимир Зеленский

Всего президент Украины зарегистрировал четыре законопроекта.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №6394 «Об экономическом паспорте». Документ определен как безотлагательный. Правда, текст законопроекта на сайте Рады пока отсутствует, пишет «Зеркало недели. Украина».

Вместе с ним президент зарегистрировал законопроекты:

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта» (№6395);

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений» (№6396);

«О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовного кодекса Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений» (№6397).

Тексты этих трех законопроектов также еще не появились на сайте парламента.

Во время выступления в Верховной Раде с посланием Зеленский заявил, что согласно законопроекту об экономическом паспорте все средства, плата за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины. По его словам, после совершеннолетия украинцы могут использовать указанные средства на образование, покупку жилья в Украине. Таким образом, как утверждает президент, олигархи станут инвесторами в будущее Украины.

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