В Израиле обсуждают необходимость четвертой дозы вакцины от коронавируса 1 6.12.2021, 20:11

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Вероятность новой вспышки заболеваемости COVID-19 существует в связи с началом школьных занятий.

Израиль близок к принятию решения о проведении вакцинации населения страны четвертой дозой вакцины от коронавируса. Об этом 6 декабря в интервью Ynet заявил генеральный директор министерства здравоохранения Израиля профессор Нахман Аш.

По его словам, вероятность новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Израиле существует в связи с началом школьных занятий. Профессор считает, что этому может поспособствовать то, что зимой школьные классы закрыты и плохо проветриваются.

Что касается массовой вакцинации жителей страны от коронавируса четвертой дозой вакцины, Нахман Аш отметил, что на данный момент вопрос находится в стадии обсуждения в министерстве, однако в ведомстве "очень близки" к принятию решения.

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