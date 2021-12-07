Глава МВФ предупредила о замедлении экономического роста Китая 7.12.2021, 8:23

Это повлияет и на мировую экономику.

Экономические показатели Китая вызывают беспокойство у директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. "КНР смогла добиться заметного восстановления (экономики. - Ред.), но динамика ее роста явно замедлилась", - заявила она во время виртуальной встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцянем, передает dw.com.

Так как Пекин является важным фактором для мировой экономики, "энергичные меры поддержки качественного роста помогут нет только Китаю, но и всему миру", отметила Георгиева. Глава МВФ призвала Китай и США вновь активнее сотрудничать и укреплять систему международной торговли.

My great appreciation to Premier Li Keqiang for today's 1+6 Roundtable w/leaders of international orgs.



I discussed actions needed for high-quality growth in #China+4 areas of global cooperation: vaccines, trade, climate &support to developing countries. https://t.co/kXL4OdxUhV pic.twitter.com/2dpottOGlw — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 6, 2021

Прогнозы роста экономики Китая на 2022 год

В октябре МВФ понизила прогноз роста китайской экономики до 8 процентов в текущем и 5,6 процента в следующем году. Аналитики фонда связывают это с кризисом рынка недвижимости, ценами на уголь и нехваткой энергоресурсов.

В самом Китае также скорректировали экономический прогноз. Во время консультаций в политбюро Компартии КНР во вторник, 7 декабря, было предложено снизить его до показателя "более пяти процентов" в 2022 году. Причина - продолжающаяся пандемия и высокие цены на сырье.

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