Глава МВФ предупредила о замедлении экономического роста Китая
- 7.12.2021, 8:23
Это повлияет и на мировую экономику.
Экономические показатели Китая вызывают беспокойство у директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. "КНР смогла добиться заметного восстановления (экономики. - Ред.), но динамика ее роста явно замедлилась", - заявила она во время виртуальной встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцянем, передает dw.com.
Так как Пекин является важным фактором для мировой экономики, "энергичные меры поддержки качественного роста помогут нет только Китаю, но и всему миру", отметила Георгиева. Глава МВФ призвала Китай и США вновь активнее сотрудничать и укреплять систему международной торговли.
My great appreciation to Premier Li Keqiang for today's 1+6 Roundtable w/leaders of international orgs.— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 6, 2021
I discussed actions needed for high-quality growth in #China+4 areas of global cooperation: vaccines, trade, climate &support to developing countries. https://t.co/kXL4OdxUhV pic.twitter.com/2dpottOGlw
Прогнозы роста экономики Китая на 2022 год
В октябре МВФ понизила прогноз роста китайской экономики до 8 процентов в текущем и 5,6 процента в следующем году. Аналитики фонда связывают это с кризисом рынка недвижимости, ценами на уголь и нехваткой энергоресурсов.
В самом Китае также скорректировали экономический прогноз. Во время консультаций в политбюро Компартии КНР во вторник, 7 декабря, было предложено снизить его до показателя "более пяти процентов" в 2022 году. Причина - продолжающаяся пандемия и высокие цены на сырье.