Белорусы тратят на продукты львиную долю бюджета 2 7.12.2021, 10:32

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Больше всего денег на питание, алкоголь и табак отдают жители Могилевской области.

У многих белорусов доля расходов на товары ежедневного спроса превышает 40%.

С алкоголем и табаком удельный вес таких товаров может приближаться к половине, пишет banki24.by.

Главную роль в повседневных тратах белорусов играют расходы на потребление. По итогам 3 квартала 2021-го потребительские расходы составили 74,5% всех трат среднего по статистике домохозяйства.

Справочно: домашнее хозяйство – это человек или группа людей, которые живут совместно, обеспечивают себя необходимым для жизни и полностью или частично объединяют свои средства. На бытовом уровне аналогом домашнего хозяйства можно назвать семью.

Потребительские расходы на домашнее хозяйство РБ в 3 квартале составили 1182 BYN в месяц. При этом доля продуктов питания в этих тратах достигла 36,5%, а табака и алкоголя – еще 2,4%.

В пересчете на деньги на продукты у белорусской семьи уходило 432 BYN в месяц, на вредные привычки – 28 BYN. Нужно отметить, что 45% домашних хозяйств, по их словам, ничего не потратили на алкоголь и табачные изделия.

Поэтому у оставшихся 55% уровень расходов на алкоголь и табак составил 51 BYN в месяц.

В городской местности страны на продукты питания, алкоголь и табак у белорусов уходила меньшая часть потребительской корзинки, чем на селе – 35,8% и 2,3% против 39,7% и 2,7%.

Такое соотношение обычно указывает на худший уровень жизни в сельской местности, нежели в городах.

Последнее заметно при сопоставлении долей расходов на продукты и вредные привычки по Минску и областям. В столице с ее высокими относительно провинции зарплатами удельный вес продуктов питания в потреблении составил 33,5%, алкоголя и табака – 2,2%.

А вот в областях эти показатели колебались от 35,4% до 39,9% и от 2,2% до 2,7%.

Больше всего на продукты, алкоголь и табак вынуждены тратить из семейного бюджета жители Могилевской области (39,9% и 2,7%). Этот регион занимает последние места в стране по уровню средней зарплаты и лидирует по количеству часов, проведенных на работе.

В Беларуси доля расходов на продукты последовательно увеличивается с ростом количества детей в семье.

В домашних хозяйствах с 1 ребенком это 32,7%, с 2 детьми – 33,1% с 3 и более детьми – 35,6%. Другими словами, каждый новый ребенок заставляет родителей больше выделять на самые базовые нужды семьи – на питание.

Доля расходов на продукты падает при увеличении дохода домашнего хозяйства. У 20% самых бедных семей Беларуси это 41,8%, у 20% самых богатых – 27,7%.

Также по мере роста благосостояния сокращается доля алкоголя и табака – от 2,5% у бедных до 2,1% у богатых.

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