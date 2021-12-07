Луноход обнаружил странный объект на обратной стороне Луны 2 7.12.2021, 12:49

4,014

Фото: CLEP/CNSA

Он получил название «таинственная хижина».

Луноход Юйту-2, который находится в кратере Фон Карман, запечатлел загадочный объект на горизонте обратной стороны Луны, пишет «Новое время».

Космический аппарат зафиксировал объект в форме куба в ноябре во время 36-го лунного дня миссии, согласно дневнику Юйту-2.

Хотя объект и получил название «таинственная хижина», но пока доказательств того, что это может быть реальным сооружением нет.

Ученые группы проявили большой интерес к объекту, и теперь ожидается, что Юйту-2 проведет следующие 2−3 лунных дня (2−3 земных месяца) в пути, чтобы лучше рассмотреть его.

Фото: CNSA

Вероятным объяснением образования такой формы мог бы быть большой валун, который был выбит из поверхности Луны в результате удара метеорита.

Chang’e 4, как следует из названия, является четвертой миссией Китая на Луну. Китайский луноход Юйту-2 совершил первую в истории посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года, и уже проехал около 850 метров большого кратера Фон Карман диаметром 186 километров собирая данные о лунном грунте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».