закрыть
7 декабря 2021, вторник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Березе хоккеисты устроили массовую драку на льду: видеофакт

5
  • 7.12.2021, 14:27
  • 6,496
В Березе хоккеисты устроили массовую драку на льду: видеофакт

Досталось и судье.

Матч березовского «Соболя» и «Бреста-2» ознаменовался не только крупной победой хозяев (5:1), но и постоянными стычками между хоккеистами, которые порой перерастали в массовые драки. Самая крупная вспыхнула всего за 50 секунд до финальной сирены – в ход шли кулаки и шлемы, сообщает «Трибуна».

Судьям удалось успокоить дерущихся, однако после окончания матча страсти вспыхнули вновь – здесь уже досталось даже арбитру, который пытался разнять хоккеистов (отметка 02:01).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хоть тушкой, хоть чучелом
Хоть тушкой, хоть чучелом Ирина Халип
Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников