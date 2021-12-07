В Березе хоккеисты устроили массовую драку на льду: видеофакт 5 7.12.2021, 14:27

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Досталось и судье.

Матч березовского «Соболя» и «Бреста-2» ознаменовался не только крупной победой хозяев (5:1), но и постоянными стычками между хоккеистами, которые порой перерастали в массовые драки. Самая крупная вспыхнула всего за 50 секунд до финальной сирены – в ход шли кулаки и шлемы, сообщает «Трибуна».

Судьям удалось успокоить дерущихся, однако после окончания матча страсти вспыхнули вновь – здесь уже досталось даже арбитру, который пытался разнять хоккеистов (отметка 02:01).

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