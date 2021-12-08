Саакашвили объявил о прекращении лечения в знак протеста 8.12.2021, 11:36

1,284

Михаил Саакашвили

Фото: charter97.org

Экс-президент Грузии заявил о нарушениях его прав администрацией военного госпиталя в Гори.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о прекращении лечения в военном госпитале в Гори. Он мотивировал свое решение протестом против "дисциплинарных мер", которые, по словам политика, применили к нему в госпитале. Сообщение об этом появилось на странице Саакашвили в Facebook, передает dw.com.

По словам бывшего президента, к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал "участников своих пыток". Кроме того, в качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.

В свою очередь, специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявления Саакашвили о применении к нему дисциплинарных мер. В то же время служба подтвердила, что в отношении бывшего президента начато дисциплинарное производство после того, как он повредил размещенный в его палате кардиомонитор.

Саакашвили держал голодовку 50 дней

Михаил Саакашвили спустя восемь лет эмиграции вернулся в Грузию из Украины 1 октября для участия в протестах и вскоре после этого был арестован. Протестуя против тюремного заключения, он не принимал никакой пищи в течение 50 дней. По словам врачей, голодовка для Саакашвили особенно опасна из-за генетического заболевания крови, которым он страдает.

В начале ноября Михаила Саакашвили перевели в тюремную больницу, где, по его словам, с ним плохо обращалась охрана, что вынуждало его опасаться за свою жизнь. 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».