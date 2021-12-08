Политзаключенный Анджей Почобут стал журналистом года по версии Grand Press 8.12.2021, 11:50

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Это одна из самых важных журналистских наград в Польше.

Политзаключенный Анджей Почобут, который почти год находится в белорусской тюрьме, стал журналистом года по версии Grand Press. Это одна из самых важных журналистских наград в Польше, сообщает press.pl.

Победителя выбирало не специальное жюри, а сами журналисты.

За Анджея Почобута награду получал его коллега по «Gazecie Wyborczej» Ярослав Курский:

— Сила Анджея Почобута не в том, что он написал какой-то важный текст в этом году. Более важной была его позиция, которая намного важнее репортажей, комментариев и различной публицистики. Это свидетельство того, что свобода слова не имеет цены и ей не торгуют.

Анджея Почобута задержали по «делу поляков» весной 2021-го. В конце мая три женщины, задержанные по этому делу — Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева — были вывезены из Беларуси в Польшу. Почобут, как и председатель Союза поляков Беларуси Анжелика Борис, выезжать отказался.

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