Госсекретарь Совбеза Беларуси пригрозил Украине «локальным конфликтом»17
- 8.12.2021, 16:13
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Ему не понравилось проведение учений возле белорусско-украинской границы.
Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович обвинил Украину в «недружественной позиции» и пригрозил «локальным конфликтом», сообщает БелТА.
«Мы в большей степени уделяли внимание защите западных рубежей — с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси» — сказал он.
По его словам, в Украине якобы «пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения».
«Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось», — сказал он.
Вольфович также обвинил Украину «в нарушении границы боевым вертолетом ВСУ».
Белорусский диктатор Александр Лукашенко, комментируя информацию о возможном вторжении России в Украину, заявлял, что «какие-то развязки» будут после Нового года.
По его словам, планы НАТО «неприемлемы» и для Беларуси, и для России, а за этот месяц «еще многое поменяется».