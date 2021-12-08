Госсекретарь Совбеза Беларуси пригрозил Украине «локальным конфликтом» 17 8.12.2021, 16:13

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Ему не понравилось проведение учений возле белорусско-украинской границы.

Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович обвинил Украину в «недружественной позиции» и пригрозил «локальным конфликтом», сообщает БелТА.

«Мы в большей степени уделяли внимание защите западных рубежей — с Польшей, Литвой. Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси» — сказал он.

По его словам, в Украине якобы «пытаются под видом борьбы с незаконной миграцией проводить какие-то учения».

«Это может привести к локальному конфликту. Очень бы этого не хотелось», — сказал он.

Вольфович также обвинил Украину «в нарушении границы боевым вертолетом ВСУ».

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, комментируя информацию о возможном вторжении России в Украину, заявлял, что «какие-то развязки» будут после Нового года.

По его словам, планы НАТО «неприемлемы» и для Беларуси, и для России, а за этот месяц «еще многое поменяется».

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