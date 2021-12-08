Необходимо защитить страну от сумасшедшего 2 8.12.2021, 17:45

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Фото: Reuters

Только солидарностью на рабочих местах можно остановить беспредел.

Обойти новые санкции режиму будет в разы труднее, а контрсанкции не что иное, как хлопок в воздух, который нанесет еще больший вред режиму, пишет телеграм-канал «Баста!». Целый список популярных среди белорусов продуктов приносил большие деньги магазинам, а соответственно — и налог был выше.

Народ Беларуси спокойно переживет это, а для режима это очередной самострел. Плюс увольнения по всей стране показывают, насколько прихлебателям страшно. Они загнаны в угол со всех сторон. Без высококлассных опытных специалистов любое предприятие Беларуси обречено. Нерентабельно большинство белорусских заводов.

Увольняя людей, они признают свое поражение. Лукашенко в интервью кричит о своих 90% однако списки, составленные идеологами, должны давать понять даже ябатькам, что там нет уже и 3%. Человек, уверенный в своей победе, не устроил бы геноцид населения. Не начал бы гибридную войну. Не арестовывал бы за помидоры со сметаной.

Он дал понять, что в покое не оставит никого. И только солидарностью на любом рабочем месте мы можем остановить беспредел. Необходимо отстаивать каждого, кто попал в списки. Сегодня уволят коллегу — завтра вернуться за вами. Необходимо защитить страну и каждого гражданина от сумасшедшего.

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