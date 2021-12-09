Шкловский шизофреник готовит страну к продаже 9 9.12.2021, 14:08

10,770

Заводы и предприятия «тают» на глазах.

«Как мы сообщали в начале осени, шкловский шизофреник готовит страну к продаже», пишет телеграм-канал Белорусского объединения рабочих (БОР):

— Мы подробно рассказывали, для чего ведут сокращения на предприятиях, с какой целью их признают банкротами и насколько обанкротившееся предприятие дешевле развивающегося. Многие отнеслись к этому скептически.

Но что мы видим сегодня? За последние два месяца более десятка предприятий в Беларуси признаны банкротами. Часть уже выставлена на торги. Не стали исключением льнодобывающая и льнообрабатывающая отрасли.

Экономический суд Витебской области признал ОАО «Витебскобллён» банкротом и начал его ликвидацию из-за долгов. До этого, в июле, в Витебской области разорился «Миорский льнозавод». Несколько лет назад обанкротился «Кохановский льнозавод» в Толочинском районе.

По сути, льняная отрасль экономики оказалась попросту уничтожена.

Такие же не радужные перспективы ждут остальные отрасли и сферы деятельности, куда запустил своих «крэпких хазяйственникау» старый шизофреник.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.