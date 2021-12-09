Из России вывезли почти все добытое золото 10 9.12.2021, 15:36

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Архивное фото AP

Слитки улетают преимущественно в Лондон.

Россия продолжает ударными темпами экспортировать золото, продавая на внешние рынки почти весь драгметалл, что производится в стране.

За январь-октябрь объемы вывоза золота из России составили 240,5 тонны, сообщает finanz.ru.

По сравнению с тем же периодом прошлого года золотой экспорт снизился на 8% в физическом выражении, но остался практически равен объемам добычи драгметалла в России.

По (данным https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37676-o_dobyche_i_proizvodstve_zolota_i_serebra_za_yanvar__sentyabr_2021_g.) Минфина, за 9 месяцев 2021 года производство добычного золота в РФ составило 218,79 тонны. Еще 12,55 тонны было получено в виде попутной добычи, а 25,2 тонн - на вторичном производстве. Всего за январь-сентябрь, таким образом, было произведено 256,54 тонны драгметалла.

Октябрь стал рекордным в этом году месяцем по золотому экспорту, следует из данных ФТС: за границу отправилось 32,9 тонны драгметалла, или 91% добычи предыдущего месяца (36,17 тонны).

Слитки с российских заводов улетают преимущественно в Лондон, который является главным мировым хабом по торговле драгметаллами. В октябре в Британию ушло 30,3 тоны российского золота, или 92% экспорта, на общую сумму 1,7 млрд долларов.

Еще 0,9 тонны золота, как следует из данных ФТС, было экспортировано в Германию, 0,6 тонны - в Казахстан, 0,5 тонны - в Швейцарию, 0,4 тонны - в Белоруссию, 0,2 тонны - в Армению.

По итогам прошлого года экспорт золота из России вырос на 160% после того, как в апреле ЦБ РФ прекратил закупки драгметалла в резервы, а правительство начало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, де-факто разрешая вывозить все золото, что добывается в стране.

К вывозу активно подключились банки, копившие слитки в хранилищах, и за год экспорт золота достиг 320 тонн, превысив внутреннюю добычу (290 тонн). Доходы от его продажи утроились и достигли 18,5 млрд долларов. Эта валюта помогла залатать платежный баланс экономики, потерявшей доходы после обвала цен на нефть.

В июне 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, смягчающий нормы валютного контроля для экспортеров золота. Они были освобождены от требования обязательно зачислять выручку на российские счета.

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