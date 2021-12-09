Астрофизики впервые заметили планету, которая вращается вокруг «невозможной» пары звезд 9.12.2021, 22:03

Исследователи до сих пор не обнаруживали планет возле таких массивных и горячих звезд.

Международная команда астрофизиков обнаружила экзопланету, которая вращается вокруг двойной системы Бета Центавра. Это оказалось для них большим сюрпризом, ведь существование планеты возле такой массивной и горячей пары звезд противоречит нашему представлению о формировании планетных систем, пишет «Новое время».

Двойная система Бета Центавра находится в 325 световых годах от Земли. Экзопланета, которая вращается вокруг двух этих звезд, является одной из самых тяжелых из когда-либо обнаруженных экзопланет. b Centauri b в 11 раз массивнее Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы.

Однако это — далеко не самый удивительный факт для ученых. Свою находку они подробно описали в журнале Nature.

Исследователи до сих пор не обнаруживали планет возле таких массивных и горячих звезд. Обе звезды системы Бета Центавра в 6−10 раз крупнее Солнца — до сих пор ученые ни разу не обнаруживали планеты, которые вращались бы вокруг настолько больших звезд. Самая крупная из известных двойных звездных систем с планетами обладает в 2,7 раз большей массой, нежели Солнце, а самая тяжелая одиночная звезда со своей планетой примерно в три раза массивнее нашего светила.

Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Исследователи выяснили, что главная звезда из пары — Бета Центавра А — является звездой спектрального класса B, которые характеризуются относительно высокой температурой. Считается, что такие звезды слишком разрушительны, поскольку они являются источниками рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которые рассеивают пыль и газ, образующие планеты.

Температура Бета Центавра А — 18 тыс. °C. Это почти в четыре раза больше, чем температура Солнца. Более того, Бета Центавра А является самой горячей звездой-хозяином планеты из всех известных нам.

Сама планета при этом находится на орбите в приблизительно 550 а.о. Это примерно в 14 раз больше, чем среднее расстояние Плутона от Солнца. Таким образом, b Centauri b является одной из самых отдаленных от своих звезд среди всех известных экзопланет. Ученые подозревают, что только благодаря такому огромному расстоянию планета до сих пор не разрушилась.

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