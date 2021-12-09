Госкомпания, которая обслуживает послов, закупает 2 тонны лошадиного корма 2 9.12.2021, 23:00

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Послов пересадят на лошадей?

На сайте Национального центра маркетинга (электронная торговая площадка Goszakupki) появился интересный тендер: госкомпания «Дипсервис» закупает почти 2 тонны лошадиного корма, пишет the-village.me.

Что такое «Дипсервис»? Это государственная организация из структуры Лукашенко, которая обслуживает посольства/консульства и официальные делегации. И лошадей у нее, судя по всему, нет.

На сайте организации сказано:

Государственное учреждение «Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций «Дипсервис» является структурным подразделением Управления делами Таракана с правами юридического лица, реализующим проведение государственной политики в сфере создания благоприятных условий для нахождения дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Республике Беларусь.

«Дипсервис» предоставляет помещения для переговоров и деловых встреч, залы для церемоний, комфортабельные гостиничные номера и многое другое.

Можно снять квартиры, офисы, парковочные места, арендовать городские комплексы «Ступянка», «Фрунзе» (он же Dipservice Hall), комплекс зданий на Красноармейской и проспекте Победителей, загородный комплекс «Крылово». Из прочих услуг — баня, бильярд, теннисный корт, дрова, мангал, флаги, автомобили, машинки для чистки обуви и многое другое.

Но нигде на сайте «Дипсервиса» не сказано, что у них есть конюшни, услуга по катанию на лошадях, обучению умению держаться в седле или что-нибудь подобное.

Тем не менее, «Дипсервис» через «Госзакупки» закупает 1,8 тонны «корма и мюсли для лошадей» на сумму в 3.000 рублей. В деталях заявки сказано, что нужно 800 кг гранулированного корма КК-72 для спортивных лошадей и 1.000 кг мюсли в рассыпном виде с элементами гранул тоже для спортивных лошадей.

Заявка появилась только сегодня, завтра заканчивается прием сведений, а поставить лошадиный корм нужно в срок с 13 по 24 декабря этого года.

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