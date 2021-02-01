Солисту белорусской группы «Песняры» запретили въезд в Украину

Солисту белорусской группы «Песняры» запретили въезд в Украину8
- 1.02.2021, 15:34
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Валерий Дайнеко незаконно посещал оккупированный Крым.
Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы "Песняры" из-за незаконного посещения Крыма, сообщает "Украинская правда".
Накануне в аэропорту "Борисполь" сотрудники ГПСУ остановили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым.
Мужчина оказался музыкантом Валерием Дайнеко, солистом группы "Песняры".
В Крым Дайнеко незаконно прибыл в августе 2020 года, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.
Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".