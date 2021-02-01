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Солисту белорусской группы «Песняры» запретили въезд в Украину

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  • 1.02.2021, 15:34
  • 1,848
Солисту белорусской группы «Песняры» запретили въезд в Украину
Валерий Дайнеко

Валерий Дайнеко незаконно посещал оккупированный Крым.

Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы "Песняры" из-за незаконного посещения Крыма, сообщает "Украинская правда".

Накануне в аэропорту "Борисполь" сотрудники ГПСУ остановили гражданина Беларуси, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины АР Крым.

Мужчина оказался музыкантом Валерием Дайнеко, солистом группы "Песняры".

В Крым Дайнеко незаконно прибыл в августе 2020 года, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Сам Дайнеко подтвердил факт незаконного въезда на остров, куда, по его словам, попал самолетом через закрытый пункт пропуска "Симферополь".

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